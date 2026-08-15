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黑白集／黨證決定司法判決？議員賄選無罪 小民貪4元起訴

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台南市議會議長邱莉莉(前右)、副議長林志展(前左)賄選案檢方二審上訴遭駁回，涉案...
台南市議會議長邱莉莉(前右)、副議長林志展(前左)賄選案檢方二審上訴遭駁回，涉案九人無罪確定。(本報資料照片)

同一天，兩個司法案件，凸顯台灣社會的極度不公。一件是，一名清潔隊員自首侵占價值4元(台幣，下同，約0.1美元)的回收廢棄物，檢察官起訴，但請求判決免刑或緩刑。另一件是，喧騰四年的台南市議長邱莉莉等人的賄選案，最高法院駁回檢方上訴，全案九人全部獲判無罪確定。正在選舉前夕，好一個「還他清白」！

去年一名北市清潔隊員因拿了殘值32元的電鍋送給拾荒婦，遭依貪汙和侵占起訴，地院好不容易將他從5年刑期減為3個月，但事件已引起社會極大不平。如今，又有清潔隊員因拿了殘值4元的回收物去做裝置藝術被訴；清潔隊的人格和名譽，就真的比較賤嗎？還是他們花不起錢請律師？

再看台南議會賄選案，當年綠營為爭逐地方政治及經濟利益，由民進黨中執委郭再欽擔任總操盤手，不惜買票購屋利誘及黑道威嚇兩路並進，要脅跨黨派議員支持邱莉莉為議長。而郭再欽，正是學甲爐碴案及台南光電開發案的要角。

當時的民進黨副秘書長林飛帆，還直接點名郭再欽應退黨，並痛批台南黑金亂象是民進黨「集體鄉愿」的結果。如今司法還一夥人「清白」，是反證林飛帆「血口噴人」嗎？

所謂「竊鉤者誅，竊國者侯」，正是這般景象。清潔隊員和議員都是公務員，行為偏差程度十萬八千里，但有沒有黨證，仍決定了司法的最後裁判。

精華 FAQ

  • 文中指一名清潔隊員自首侵占價值4元的回收廢棄物，檢察官仍對他提起起訴，但同時請求法院判決免刑或緩刑，凸顯對小額案件的嚴厲處理。

  • 因為這起喧騰4年的賄選案，最高法院駁回檢方上訴後，全案9人全部無罪確定。文章認為此結果與小民被起訴的案例形成強烈落差，因此引發不公疑慮。

  • 文章主張司法對清潔隊員等基層小民過於苛刻，卻對涉及權勢、黨派與政治利益的案件顯得寬鬆，因而質疑判決是否真的公平，甚至暗示黨證可能影響結果。

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