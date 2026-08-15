提名心結未解？ 鄭麗文彰化輔選 王惠美卻同台賴清德

彰化縣長王惠美14日與賴清德總統同台，不過賴致詞喊成「王美惠」，最後以「呵呵呵」化解尷尬。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨 主席鄭麗文 昨天南下彰化拚選舉，接連出席彰化市、鹿港及福興參選人說明會，縣長王惠美卻全程缺席，反與賴清德 總統同台。鄭麗文被問及王惠美何時歸隊僅笑而不答，國民黨整合問題再受關注。

鄭麗文上午在彰化市富山餐廳出席參選人介紹會，3000多名支持者高喊「凍蒜」、「加油」，氣氛熱烈。被問到王惠美未到場是否不開心、何時歸隊，以及是否接任魏平政競選總部主委，鄭麗文僅笑而不答。

鄭麗文深入王惠美長期經營的鹿港、福興，王惠美均未現身。地方政壇認為，王惠美對國民黨彰化縣長提名過程心結仍未解，如何促成「王魏合」，將是國民黨能否穩住彰化選情的關鍵。

魏平政批評，陳素月擔任立委多年，台中捷運延伸彰化涉及彰化市東區擴大都市計畫，陳素月如今才宣示推動捷運，是在「騙選票」。

魏平政強調，若當選將與台中市長參選人江啟臣合作，推動台中捷運延伸彰化，並延續王惠美任內推動的彰化交流道特定區都市計畫，爭取大巨蛋、行政及市政中心移設，推動彰化市鐵路高架化及彰化東區擴大都市計畫。

陳素月表示，中捷延伸彰化是地方多年期盼的重大建設，唯有彰東都市計畫盡快通過才能開工。她若當選，將協調解決都市計畫、場站開發及交通轉乘等問題，推動中央地方合作，讓捷運加速實現。

王惠美出席賴清德總統在員郭醫院的活動，賴清德致詞時一度將她喊成「王美惠」。王惠美說，賴清德一下車即向她致歉，並針對日前他說彰化民調倒數一事造成的困擾表達歉意。

王惠美表示，她向賴總統提出二林精密園區、明道大學接管、彰交特定區都市計畫及彰化捷運路網等重大建設議題，賴清德將請行政院與縣府聯繫協助。

在國民黨拚黨內整合之際，王惠美卻選擇賴清德同台，凸顯黨內整合仍有待突破，王惠美是否投入輔選，也將成為影響彰化縣長選情的重要變數。

國民黨主席鄭麗文(中)14日赴彰化、鹿港、福興，為藍營縣長參選人魏平政(右五)站台，眾人高呼「凍蒜」，但縣長王惠美缺席。(記者劉明岩／攝影)