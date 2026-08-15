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立院通過3公投 年底綁大選 中選會鬆了口氣

台灣新聞組╱台北15日電
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立法院會14日通過國民黨立院黨團所提「鞭刑」、「重啟核能」和民眾黨團所提「交通罰...
立法院會14日通過國民黨立院黨團所提「鞭刑」、「重啟核能」和民眾黨團所提「交通罰鍰全數投入交通建設」三公投案，將送交中選會審議。(記者潘俊宏／攝影)

在野黨盼以公投綁年底大選提高投票率，立法院會昨通過國民黨立院黨團所提「鞭刑」、「重啟核能」和民眾黨團所提「交通罰鍰全數投入交通建設」案，將送交中選會審議。中選會主委游盈隆表示，台灣30萬選務工作人員聽到國會通過三項公投案，心頭都鬆了一口氣，提案審議結果無法預測，年底辦理三案公投可能要花14億元(台幣，下同)。

針對交通罰鍰和重啟核能兩案，國民黨團與民眾黨團皆投下同意票，最終以贊成59人，反對51人通過。鞭刑公投表決時，民眾黨全體委員均未投票，國民黨依人數優勢，以贊成52人，反對51人通過此案。

至於安樂死公投，國民黨全數委員均未投票，民眾黨團除訪美的立委許忠信外，僅有7票，難敵民進黨團的51票，沒能送出立法院。

對於在野黨所提出的四項公投，民進黨立院黨團全數投下反對票，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，這些都是立法院就可以處理的議題，藍白偏要弄公投案，立委怠惰不立法，刻意把議題交到街頭，完全不合理。

國民黨立委洪孟楷表示，在野黨提出公投案並非製造問題，而是解決問題，尤其民進黨已經執政十年，還是讓人民看到許多社會問題沒解決。

洪孟楷表示，在野黨提出公投，是透過還權於民來解決台灣的社會問題。民眾黨立委陳昭姿表示，交通罰鍰應用於改善交通環境、交通設施及補助大眾運輸，不能成為政府財政收入或科技執法的主要財源。

對於立院院會的結果，游盈隆表示，台灣30萬名選務工作人員聽到國會通過三項公投案，心頭都鬆了一口氣，這是全體選務工作同仁都會感到高興的事。

游盈隆說，這顯示國會表達出具體善意，也理性思考在公投綁大選情況下，幾個公投案才最為適當的。

至於三項公投案審議通過的可能性，游盈隆表示，無法預測結果，目前中選會的委員組成是數十年來最多元，審議結果將處於高度不確定性。針對公投成案後的經費預算，游盈隆表示，三項公投可能要花14億元，1票多案需有配套措施，並非萬靈丹。

立院通過的三項公投案，依照規定將於10日內送交中選會審查。中選會人士表示，去年中選會雖擴張解釋「中選會組織法」第二條、第6條，具審查權而駁回反廢死公投，但隨委員換屆，游盈隆傾向尊重立院決議，月底將開會定案；即使鞭刑公投具違憲爭議，中選會無審查權，駁回可能性低，預期將交付公投實施。

精華 FAQ

  • 立院通過的是「鞭刑」、「重啟核能」與「交通罰鍰全數投入交通建設」3案，依規定將在10日內送交中選會審查，是否成案仍待後續定案。

  • 因為若多案公投與年底大選綁在一起，選務流程、場地安排與人力調度都會大幅增加，估計可能再多花14億元，讓30萬名選務人員壓力很大。

  • 民進黨認為這些議題立法院就能處理，沒必要交由公投；國民黨與民眾黨則主張以公投還權於民，透過直接民意解決社會問題。

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