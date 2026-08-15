我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

國會刪了、政院追加...卓榮泰挨批「把國家預算獨裁化」

台灣新聞組╱台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年度中央政府總預算案昨天三讀，而行政院已預告將提出追加預算，且明年度中央政府總預算案也將送至立院審議，朝野戰火將再起。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，盼在野黨別再上演拖延總預算鬧劇，對政院追加預算也應理性審查；在野黨則批評，行政院長卓榮泰正在將國家預算獨裁化，藐視立法院，若刪減掉的預算政院都要追加回來，那國會何必審查預算？

政院人士日前表示，行政院今年度預計針對老農津貼、國民年金、六大社福津貼加碼，及公務人員專業加給與主管加給加薪等提出追加預算，據了解，包含國防項目、因應中東情勢物價平抑措施經費也在追加預算考量範圍，將在近日內拍板。

國民黨立委賴士葆表示，國會依法審查預算，行政院卻獨斷不依法編列，想追加什麼就強送追加預算，行政院要增加預算卻連具體項目、金額、用途都不說清楚，就算支持社福與國防，國家預算豈能想怎麼編就怎麼編？卓榮泰正把國家預算獨裁化，藐視立法院。

國民黨立委翁曉玲表示，卓榮泰勿忘記，軍人加薪預算至今未依法編列，既然要提追加預算，就是全部一起提，不能每次都挑三揀四，針對性地提追加預算，這很不合理。國民黨立委王鴻薇說，全世界沒有任何民主國家，會這樣對待最高民意機關，通過的法律不副署不執行，明明是行政部門毀憲亂政。

民眾黨立院黨團總召陳清龍稱，總預算昨天才剛通過，行政院馬上就規畫提出追加預算，難道是要把國會刪減的預算再補回來？如果國會刪了、行政院又補，那國會何必審查預算？

陳清龍指出，提出追加預算是行政院的權力，但卓榮泰應思考是否有立即追加的必要；若真的要追加，也別忘了今年4月總預算協商付委時，行政院對軍警消待遇所做的承諾，應趕快透過追加預算編列進去。

精華 FAQ

  • 政院人士表示，追加預算將涵蓋老農津貼、國民年金、六大社福津貼加碼，以及公務人員專業加給與主管加給調整，另也可能納入國防與平抑物價相關經費。

  • 在野黨認為，國會依法刪減的預算，行政院若又透過追加預算補回，等於繞過立法院審查權；若想加什麼就補什麼，國會的預算把關功能就會被架空。

  • 國民黨要求行政院把具體項目、金額與用途說清楚，不應挑選性追加；民眾黨則主張若真要追加，應先考量必要性，也要把先前對軍警消待遇的承諾一併納入。

國民黨 卓榮泰

上一則

凍結行政院長4個月薪資148萬 台總預算三讀砍480億

下一則

AI爆發 台今年經濟成長率估11.05% 創39年新高

延伸閱讀

總預算今闖關 政院預告追加預算 在野批「賴帳政府」、行政獨權

總預算今闖關 政院預告追加預算 在野批「賴帳政府」、行政獨權

冷眼集／政院高姿態嗆追加預算 挑釁意味十足

冷眼集／政院高姿態嗆追加預算 挑釁意味十足
凍結行政院長4個月薪資148萬 台總預算三讀砍480億

凍結行政院長4個月薪資148萬 台總預算三讀砍480億
新聞眼／韓國瑜為預算案發飆 綠見縫插針忘了政院是元凶

新聞眼／韓國瑜為預算案發飆 綠見縫插針忘了政院是元凶

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了