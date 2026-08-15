國會刪了、政院追加...卓榮泰挨批「把國家預算獨裁化」

2026年度中央政府總預算案昨天三讀，而行政院已預告將提出追加預算，且明年度中央政府總預算案也將送至立院審議，朝野戰火將再起。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，盼在野黨別再上演拖延總預算鬧劇，對政院追加預算也應理性審查；在野黨則批評，行政院長卓榮泰 正在將國家預算獨裁化，藐視立法院，若刪減掉的預算政院都要追加回來，那國會何必審查預算？

政院人士日前表示，行政院今年度預計針對老農津貼、國民年金、六大社福津貼加碼，及公務人員專業加給與主管加給加薪等提出追加預算，據了解，包含國防項目、因應中東情勢物價平抑措施經費也在追加預算考量範圍，將在近日內拍板。

國民黨 立委賴士葆表示，國會依法審查預算，行政院卻獨斷不依法編列，想追加什麼就強送追加預算，行政院要增加預算卻連具體項目、金額、用途都不說清楚，就算支持社福與國防，國家預算豈能想怎麼編就怎麼編？卓榮泰正把國家預算獨裁化，藐視立法院。

國民黨立委翁曉玲表示，卓榮泰勿忘記，軍人加薪預算至今未依法編列，既然要提追加預算，就是全部一起提，不能每次都挑三揀四，針對性地提追加預算，這很不合理。國民黨立委王鴻薇說，全世界沒有任何民主國家，會這樣對待最高民意機關，通過的法律不副署不執行，明明是行政部門毀憲亂政。

民眾黨立院黨團總召陳清龍稱，總預算昨天才剛通過，行政院馬上就規畫提出追加預算，難道是要把國會刪減的預算再補回來？如果國會刪了、行政院又補，那國會何必審查預算？

陳清龍指出，提出追加預算是行政院的權力，但卓榮泰應思考是否有立即追加的必要；若真的要追加，也別忘了今年4月總預算協商付委時，行政院對軍警消待遇所做的承諾，應趕快透過追加預算編列進去。