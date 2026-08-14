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藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

台立院通過鞭刑公投 2綠委一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

記者屈彥辰／台北即時報導
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立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。(記者屈彥辰...
立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。(記者屈彥辰／攝影)

台灣立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。在首次表決時，民進黨立委蔡其昌、蔡易餘均投贊成票，不過二人在第二次重付表決時即投反對。民眾黨立委全體則不予投票

立法院今日處理鞭刑公投案，國民黨立委洪孟楷、楊瓊瓔、王鴻薇、蘇清泉、林德福、廖偉翔、黃健豪、陳玉珍等52人提出，「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」

民進黨立委表示異議，鞭刑公投案交付表決，於第一次表決時，國民黨立委以人數優勢，贊成54人，反對49人，棄權0人通過，當中可見蔡其昌、蔡易餘均投下贊成票，民眾黨立委全體並未投票。國民黨立委見蔡其昌、蔡易餘都投下贊成票，紛紛高喊「起義來歸」。

民進黨要求重付表決，國民黨再度發揮人數優勢，贊成52人，反對51人，棄權0人，通過鞭刑公投案，民眾黨立委依舊未投票。

民眾黨團總召陳清龍今早表示，黨團堅持推動「移轉投票」、「交通罰鍰專款專用」及「安樂死」3案；至於國民黨提出的鞭刑公投，因黨內委員立場不同，將團進團出，一致棄權不投票。

針對民眾黨表態不支持鞭刑公投，洪孟楷表示，為了推動鞭刑入法公投，他已盡最大努力。雖然民眾黨最終沒有支持成案，但國民黨團團結一心，仍讓此案正式通過。在推動過程中，也有許多民眾黨委員及支持者向他表達支持，認同以鞭刑打擊重大犯罪、守護公平正義的決心。

洪孟楷說，期待年底公投時，能讓更多民意被聽見，共同支持給台灣多一個選項；另外也要問現在執政的民進黨，還要放任詐騙、性侵、虐童在台灣社會的重大犯罪繼續多久？為何不支持以更具嚇阻力的刑罰，遏止重大犯罪。守護人民安全與社會正義，才是真正不分黨派、全台2350萬人共同的共識。

立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。在首次表決時...
立法院今舉行院會，處理鞭刑公投案，在國民黨立委的人數優勢下表決通過。在首次表決時，民進黨立委蔡其昌、蔡易餘均投贊成票。(記者屈彥辰／攝影)

精華 FAQ

  • 該案在立法院院會中先經第一次表決通過，之後民進黨要求重付表決，國民黨仍靠人數優勢再次通過，顯示案件正式跨過院會表決程序。

  • 內文指出，民進黨立委蔡其昌與蔡易餘在第一次表決時都投下贊成票，但在第二次重付表決時改投反對，成為現場一個引發國民黨高喊「起義來歸」的插曲。

  • 民眾黨團事前表示，因黨內委員對鞭刑立場不同，將團進團出一致棄權；實際表決時，民眾黨立委全體未投票，未對公投案提供支持票。

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