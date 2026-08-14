黑白集／韓國瑜怒了 但政治不是情緒競賽

立法院長韓國瑜召集朝野協商總預算案，國民黨團總召傅崐萁缺席，韓國瑜不滿飆罵。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜 公開指責藍營總召傅崐萁 ，引發議論。兩人或許都各有委屈：傅崐萁不滿立院通過的法案屢遭政院悍拒執行，憤而缺席朝野協商以示抗議；韓雖是藍營太陽之一，主持議事仍得中立，面對傅「蓄意曠課」，綠營勢必對立院大扣帽子，因此發火也可想見。

事件的核心，倒非追究他們誰該道歉，而是風波背後的現實：當執政者對自身路線深信不疑，縱使身為國會少數，仍不惜用盡手中權力硬幹到底，在野黨必須小心計算民眾給自己的制衡打幾分。

兩年多來政局紛擾甚至近乎停擺，顯未改變賴總統極度自信自戀的風格。面對如此領導人的唯一奏效法門，恐非某次議事協商或表決纏鬥，而是下次的選舉翻盤。事實上，贏得縣市和國會的多數席次都不夠，唯有中央政權輪替，才能遏止「洗滌人心」、「打掉雜質」。

換言之，藍營上下必須體會，想扭轉賴政府的治理路線，唯有總統大選勝出，才能將理念化為政策。因此衡量任何政治作為，都必須回到問題的起點：這些行動，是使下次選戰勝算增加或減少？

政治不是情緒競賽，必須恪守「合於利則動，不合於利則止」。在野政治領袖若是只圖一時快意，只會使國家愈來愈變成自己不想看到的樣子。甚至也是讓其本人，距離被「洗滌」掉的「雜質」，更加接近而已。