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新聞評論／監委「臨別三箭」 射破監察院公信力

聯合報社論
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監察院。（本報資料照片）
監察院。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：評論指監委卸任前連續出手，反讓監察院公信力更受質疑。
  • 重點二：楊珍妮與徐佳青案被批辦案選擇性，疑似配合政院切割止血。
  • 重點三：卓榮泰彈劾案遭不予立案，凸顯監院對行政權監督失靈。

第六屆監委8月起卸任，監察院正式進入空窗期。卸任前後，一些眾所矚目的案件也有了結果：「楊珍妮被彈劾案」、「徐佳青遭認定違反公職人員利益衝突迴避法案」，及「卓榮泰彈劾案不立案」等，堪稱監院淪為「民進黨附隨組織」的範例。這些案例顯示，在酬庸文化下，監察院已無法扮演監督政府的功能；下屆監察院長被提名人獨派大老陳永興在立院遭強力杯葛，只是再度印證無奈的事實。

行政院經貿辦前總代表楊珍妮曾被民進黨譽為「蔡英文第二」，在台美關稅談判中備受吹捧；卻因霸凌副總談判代表顏慧欣，一夕跌下神壇。監察院7月通過對她的彈劾，表面看似「辦案不分藍綠」，事實上，行政院6月底即已完成調查，認定楊珍妮霸凌屬實。監察院彈劾，不過是看準風向，接續「補刀」而已。

這次補刀，也充滿濃濃算計。政院調查出爐後，宣布停止楊珍妮政委一職，意圖切割止血。但楊珍妮喊冤不服，經貿辦人員則連署聲援楊珍妮。監察院的彈劾，不僅是馬後炮，更是用遲來的正義暗助行政院切割。

至於僑委會委員長徐佳青「開後門讓兒子登上東沙島」，遭監察院認定「違反利益衝突迴避法」，則是表面依法處置，實際避重就輕，為其違法解套。徐佳青出國考察爭議，去年已浮上檯面，卻不見監委採取動作。此次徐佳青遭檢舉在「僑青體驗營」為其子特意放寬報名資格，順利登上東沙島。監察院是在不得不查情況下，確認檢舉屬實。

但「放寬報名資格，讓兒子登上東沙」，只是「違反利益衝突迴避法」嗎？顯非如此。該活動用的是政府經費，徐佳青的作為，已涉及貪瀆之罪；按正常流程，監察院在啟動調查程序、認定指控屬實後，就應提案彈劾，並送交公務人員懲戒委員會懲處；涉及貪瀆部分，更應移送檢調進一步調查法辦。

然而，監察院只由廉政委員會採取最輕微的懲處，僅「罰款」了事，並以不必公布調查報告、不需提案彈劾的「違反利益衝突迴避法」結案；原因就在，徐佳青乃賴政府「當朝紅人」，是民進黨要力保的對象。楊珍妮被彈劾，因為她已是賴政府「棄子」；徐佳青必須大案小辦，因為她是民進黨團隊要角。監委政治判斷固然精準，人格與操守卻蕩然無存。

去年底，立法院藍白黨團以閣揆卓榮泰「不副署」、「不執行」財劃法等多項立院法案，是違憲失職，要求監察院彈劾卓榮泰。此案送交監院後毫無聲息，事隔半年多，國民黨團才接到監察院回函，說監院司法及獄政委員會審議決議，「不予立案調查」，直接將立法院決議沒收。

對於立法院要求彈劾官員的決議，監院原無照單全收之義務；但此案涉及閣揆是否違憲擴權，監察院本於職責，都有詳加調查、並做出可昭公信結論的義務。但監察院默不作聲在前，接到立院決議後怠惰無為，直到即將卸任才給立法院「不予處理」回函。此舉，完全自證原應監督行政部門的監察院，卻成行政院為虎作倀的幫手，只能令人搖頭。

近日立法院開始審查第七屆監院正副院長及監委被提名人資格。綜觀27位被提名人背景，除了綠油油一片，不少人獨派色彩濃厚；酬庸深綠打手的意味，比起第六屆監委毫不遜色。如果他們進入監院，監察院勢必仍以「賴政府小弟」、「民進黨附隨組織」自許。

本屆監委的「臨別三箭」，射破了監察院所剩無幾的公信力。也讓民眾認清，與其讓監院繼續當民進黨打手，不如就讓它唱空城吧！

精華 FAQ

  • 文章認為楊珍妮彈劾、徐佳青違反利益衝突案與卓榮泰彈劾不立案，表面上有辦案動作，實際卻充滿選擇性與政治算計，反而讓監察院更像執政黨附隨組織。

  • 作者指出，徐佳青讓兒子參加活動涉及政府經費與利益衝突，甚至可能牽涉貪瀆，但監察院只以罰款和不公布報告結案，未提彈劾也未移送檢調，被批評為避重就輕。

  • 因為立法院要求彈劾卓榮泰涉及是否違憲擴權，監院卻長期沒有積極調查，最後才以不予立案回應。文章認為這顯示監院怠惰無為，未善盡監督行政部門的職責。

民進黨 蔡英文 卓榮泰

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