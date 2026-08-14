我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

賴清德稱中共介選 柯志恩：有證據就辦 高雄不信賴

台灣新聞組／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴總統指中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩13日批民進黨政府有證據就趕快偵辦。...
賴總統指中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩13日批民進黨政府有證據就趕快偵辦。（記者許正宏／攝影）

身兼民進黨主席的賴清德總統日前南下高雄站台，提到要慎防中共介選，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨表示，如果真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」北市長蔣萬安昨反嗆，「選舉到了，不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚，毒油這件事政府到底要怎麼處理。

國民黨文傳會主委陳以信說，賴總統不是在闢謠，而是在替賴瑞隆的低迷選情先打預防針。賴總統單憑一句話，就想把所有不利選情的民調，都打成假訊息，真正在認知作戰的，就是賴總統。

柯志恩表示，對民進黨來說，只要贏她超過十個百分點，就是所謂真民調；贏百分之一左右就是假民調，說有中共介選，邏輯十分荒謬。不懂民進黨為何在地方選舉也要操作兩岸議題，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆2010年擔任觀光局主任秘書時，不斷鼓吹高雄北京直航，怎麼換了位置就有不同說法？

蔣萬安說，看到行政院跟毒油案黑心廠商一起開會決定下架的標準，還有國營事業知情不報，結果到現在，這個政府沒有任何人出來道歉、負責，賴清德總統承諾召開國安會到底開了沒有？這才是民眾真正關心議題。

最新出刊的「經濟學人」點名賴清德總統態度「固執」不協商，也提及反對陣營擋預算等，蔣萬安說，民進黨已經執政十年，投入上百億的經費打造的食安五環，現在全面破功，結果沒有任何人出來負責、交代清楚；真正挾持台灣民主的，是現在這個政府，行政院不副署、不執行國會三讀通過的法律。

柯志恩指出，賴總統沒給高雄市民紅利，高雄並非民進黨的囊中之物，「不管（賴瑞隆）是第幾棒，我把他三振出局，把新潮流絕對封殺，我才是最佳的救援」。

此外，高雄市審計處最新報告指出，高市府雖曾對美濃盜採土石進行現勘、裁罰，但存在裁罰延宕、未積極沒入違規機具等缺失。國民黨文傳會發言人、高雄市議員陳麗娜表示，該報告確認市府並未有效解決盜採及土方去化問題，是柯志恩鍥而不捨，才解決高雄的土方之亂。

精華 FAQ

  • 柯志恩表示，如果真有中共介選，就應由國安單位依法查辦，不要讓影射言論四處流竄。她也直接喊話，高雄不信賴，強調選舉應回到政見與治理，不該靠意識形態操作。

  • 柯志恩認為，民進黨把不利自己的民調都說成假民調，甚至牽扯中共介選，邏輯非常荒謬。她質疑民進黨只接受大幅領先的結果，反映的是選舉操作，而非真正面對民意。

  • 蔣萬安與國民黨也把毒油案、食安失靈、國營事業知情不報等問題拉入討論，批評政府至今未道歉負責。陳麗娜另提審計報告，指高市府處理盜採土石與土方問題仍有缺失。

賴清德 中共 蔣萬安

上一則

才開賣1天...台麥當勞「蝦堡」急停售 檢出致癌硝基呋喃

下一則

加薪幅度平均1年1000台幣 台放射師缺工 衝擊醫院檢驗量能

延伸閱讀

高雄選舉告急？賴清德狂打兩岸牌 輔選脫稿稱中共介選

高雄選舉告急？賴清德狂打兩岸牌 輔選脫稿稱中共介選
經濟學人評賴清德固執 蔣萬安：真正狹持民主的是現在這個政府

經濟學人評賴清德固執 蔣萬安：真正狹持民主的是現在這個政府
賴清德首提「北戴河會議」 警告中國介選威脅2026選情

賴清德首提「北戴河會議」 警告中國介選威脅2026選情
藍營議員白喬茵臉書偷臭傅崐萁 釣出柯志恩回應「中肯」

藍營議員白喬茵臉書偷臭傅崐萁 釣出柯志恩回應「中肯」

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲