未來帳戶傳政院不副署 翁曉玲轟「又被耍了」

國民黨立委翁曉玲。（本報資料照片）

立法院日前三讀通過藍白所提「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院最遲要在本周日決定因應作為。針對是否採取不副署或其他手段反制，行政院昨日未鬆口，僅稱立法院逾越憲政分際，侵害行政院提出施政方針、編制預算的職權，會採取「必要憲政作為」，據了解，政院採不副署因應機率大。

國民黨 立委翁曉玲昨日批評，傳出卓榮泰 將不會副署未來帳戶，講白了等於「立法院又被耍了！拿真心換絕情」。

民眾黨 立法院黨團總召陳清龍表示，在野黨推動福國利民的法案，賴政府就是不願意使其上路，找盡各種理由搪塞凸顯自己的心虛。

賴清德總統喊出「成長津貼」政策後，行政院5月提出台灣人口對策新戰略18項家庭支持措施，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元（新台幣，下同，約156美元）的成長津貼。

立法院則在7月時通過在野黨版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立成長帳戶。

目前立法院三讀函文已送至行政院，依法須在16日前決定因應作為，由於16日為假日，各界推估14日將定調因應作為；由於行政院多次強調將依既有政策規畫，持續推動相關措施，日前傳出政院擬採不副署因應，若政院確定不副署，將是行政院長卓榮泰上任後第六個不副署的法案。

行政院發言人李慧芝指出，依據憲法規定，提出施政方針、編列中央政府總預算是行政院憲政職權，立法院逾越憲政分際，政府會採取必要憲政作為，適時對外說明，以維護憲法建立的國家秩序。

李慧芝強調，政院提出的台灣人口對策新戰略，其中0歲至18歲每人每月5000元的成長津貼，已納入明年度總預算案，行政院最快20日就會通過，明年起符合資格民眾，就能領取相關津貼。