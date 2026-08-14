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藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

未來帳戶傳政院不副署 翁曉玲轟「又被耍了」

記者黃婉婷林銘翰／台北14日電
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國民黨立委翁曉玲。（本報資料照片）
國民黨立委翁曉玲。（本報資料照片）

立法院日前三讀通過藍白所提「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院最遲要在本周日決定因應作為。針對是否採取不副署或其他手段反制，行政院昨日未鬆口，僅稱立法院逾越憲政分際，侵害行政院提出施政方針、編制預算的職權，會採取「必要憲政作為」，據了解，政院採不副署因應機率大。

國民黨立委翁曉玲昨日批評，傳出卓榮泰將不會副署未來帳戶，講白了等於「立法院又被耍了！拿真心換絕情」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，在野黨推動福國利民的法案，賴政府就是不願意使其上路，找盡各種理由搪塞凸顯自己的心虛。

賴清德總統喊出「成長津貼」政策後，行政院5月提出台灣人口對策新戰略18項家庭支持措施，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元（新台幣，下同，約156美元）的成長津貼。

立法院則在7月時通過在野黨版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立成長帳戶。

目前立法院三讀函文已送至行政院，依法須在16日前決定因應作為，由於16日為假日，各界推估14日將定調因應作為；由於行政院多次強調將依既有政策規畫，持續推動相關措施，日前傳出政院擬採不副署因應，若政院確定不副署，將是行政院長卓榮泰上任後第六個不副署的法案。

行政院發言人李慧芝指出，依據憲法規定，提出施政方針、編列中央政府總預算是行政院憲政職權，立法院逾越憲政分際，政府會採取必要憲政作為，適時對外說明，以維護憲法建立的國家秩序。

李慧芝強調，政院提出的台灣人口對策新戰略，其中0歲至18歲每人每月5000元的成長津貼，已納入明年度總預算案，行政院最快20日就會通過，明年起符合資格民眾，就能領取相關津貼。

精華 FAQ

  • 立法院三讀通過後，行政院最遲須在16日前決定因應作為。依目前消息，政院傾向採取不副署方式反制，若確定執行，將是卓榮泰上任後第6個不副署法案。

  • 行政院認為，提出施政方針與編列中央政府總預算屬於行政院的憲政職權，立法院若逾越分際推動相關法案，就侵害行政權，因此政院可採必要憲政作為維護國家秩序。

  • 行政院表示，台灣人口對策新戰略已納入0歲至18歲每人每月5000元的成長津貼，並排入明年度總預算案，最快20日通過後，明年起符合資格民眾即可領取。

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