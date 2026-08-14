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藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

冷眼集／政院高姿態嗆追加預算 挑釁意味十足

記者 蔡晉宇
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行政院長卓榮泰。（中央社）
行政院長卓榮泰。（中央社）

中央政府總預算卡關多時，即將在今天立法院會表決，總預算案總算走到最後一哩路，行政院長卓榮泰在表決前夕向立法院長韓國瑜喊話，還指許多預算遭到不合理刪減，但同時間，政院卻預告將提出追加預算案，擺出行政權的高姿態，等於是行政權凌駕立法權案例再添一樁。

115年度總預算直到今年才終於快完成審查，最初的原因就是政院未依法編列軍人加薪預算，韓國瑜出手協調下才終於付委審查。卓榮泰昨對立法院通過前隔空喊話，還指有相當多預算「不合理或違法的刪減跟凍結」，但立法院基於憲政職權，刪減總預算本就天經地義，合不合理豈是卓榮泰說了算？

立法院如火如荼在討論預算，卓揆又嗆，「千萬不要發生明年度中央政府總預算送到立法院的同時，今年的中央政府總預算還未審查完畢的情況」。

兩筆預算同時審查並不違法，卓榮泰應該先自省，總預算拖延至今，主因是政院一開始不編列立院三讀的軍警加薪相關預算所致。

政院還預告在總預算三讀後推出追加預算案，其中在國防預算方面，還想把當初在野黨刪除的金額再追加回來，政院在總預算表決前夕已預告了「你不同意，我都會再提出追加預算」，向在野黨挑釁意味十足。

總預算通過後，民進黨勢必鋪天蓋地大打網路輿論戰，在野黨除了立院攻防外，在強調替民脂民膏把關之餘，也應做足社會溝通，向外界表達刪除預算的用意、說明民眾，讓全民當在野黨的後盾。

尤其韓國瑜對國民黨大黨鞭傅崐萁開砲後，綠營見縫插針的意圖明顯，在野黨應拿出數據、資料強力監督，才不枉費民意對藍白立院多數的託付。

精華 FAQ

  • 文章認為卓榮泰在表決前夕批評預算刪減凍結不合理，屬於高姿態施壓立法院，並不恰當；尤其在總預算仍待審查之際發言，更被解讀為對在野黨的挑釁。

  • 文章指出，政院在總預算三讀後還要提出追加預算，甚至想把國防預算中被刪除的金額再補回來，等於先向在野黨表明「不同意也會再提」，被批評挑釁意味濃厚。

  • 文章建議在野黨除了在立法院持續攻防，也要強化社會溝通與數據論述，清楚說明刪減預算的理由，爭取民眾理解，讓全民成為監督預算的後盾。

民進黨 韓國瑜 卓榮泰

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