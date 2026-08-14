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藍委揭三立+大支「組團要飯」 文化部三季塞8692萬

台灣新聞組／台北14日電
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國民黨立委王鴻薇13日再點名「大嘻哈時代」，指該節目三季共獲文化部補助8692萬...
國民黨立委王鴻薇13日再點名「大嘻哈時代」，指該節目三季共獲文化部補助8692萬元。（本報資料照片）

國民黨立委王鴻薇昨天表示，獲文化部補助的饒舌歌手「大支」曾發表攻擊在野黨等爭議歌曲，另外由三立董事長張榮華的公司製作、與大支淵源頗深的「大嘻哈時代」節目，三季共獲補助高達8692萬元（新台幣，下同，約272萬美元），文化部巧立名目「塞錢」，形成綠媒與特定人士的「要飯保證」組合。文化部和三立昨晚皆表示，依相關補助規定辦理。

王鴻薇表示，從去年民進黨助理兼嘻哈歌手，大罷免拍影片喊出「合法要飯」開始，文化部的補助案屢成爭議，包括大支拿文化部補助寫歌曲，攻擊在野黨、五月天，以及補助名稱涉及「性侵狗」的歌曲專輯70萬，更讓國人無法接受。

王鴻薇說，與大支淵源頗深的「大嘻哈時代」節目，受文化部補助金額高達4692萬，補助公司為「聯鑫行銷」，負責人正是三立電視董事長張榮華。翻出「大嘻哈時代」三季節目來看，補助金額水漲船高，從前兩季的2000萬，到第三季4692萬，三季累積補助8692萬元，相當驚人；且補助項目每年都不一樣，從「綜藝節目製作」、「新媒體跨平台創意影音節目製作」、「文化黑潮之國際流行音樂節目徵案」，巧立各種名目，就是要錢。

王鴻薇表示，「大支」加「三立」黃金組合，確實是「要飯保證」，參加這種向政府長期要飯還跟綠媒掛勾的節目，「合法的飯你不要嗎？」不曉得堅持嘻哈精神的饒舌歌手，真的還待得下去嗎？

文化部表示，有關「大嘻哈時代」三季節目皆依相關補助規定辦理，由專業評審委員審查決定核予補助及補助金額，審查委員及審查結果等皆為公開資訊，評審過程對於所有申請案亦維持公正、獨立性，都可接受公評。三立表示，相關標案皆依法申請與辦理，大嘻哈時代第三季仍會把節目做好，讓世界看見台灣優質文化內容。

此外，民眾黨立法院黨團昨天舉行「全民納稅錢，拒當提款機」記者會，質疑公視董事違法延任、Taiwan Plus成效不彰。民眾黨立委陳昭姿表示，公視治理爭議一大堆，但面對國會監督，文化部竟然忙著喊冤、哭訴「被對付」，但公視九成以上經費來自公帑，拿錢時手伸得快，錢怎麼花卻講不清楚，難道要立委閉著眼睛放行，才叫支持公共媒體？

國民黨立委王鴻薇表示，由三立董事長張榮華的公司製作、與大支淵源頗深的「大嘻哈時代...
國民黨立委王鴻薇表示，由三立董事長張榮華的公司製作、與大支淵源頗深的「大嘻哈時代」節目，三季共獲補助高達8692萬元，形成綠媒與特定人士的要飯組合。（取材自王鴻薇臉書）

精華 FAQ

  • 她指文化部補助饒舌歌手大支，以及與他關係密切、由三立相關公司製作的《大嘻哈時代》節目，認為其中涉及特定立場與利益連結，補助方式不合理。

  • 依文中說法，前兩季各獲約2000萬元，第三季提高到4692萬元，三季累積補助共8692萬元。王鴻薇因此批評金額驚人，且補助名目年年不同。

  • 文化部表示補助皆依相關規定，由專業評審委員審查決定，過程與結果都公開；三立則回應標案依法申請辦理，並稱會持續把節目做好，讓世界看見台灣文化內容。

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