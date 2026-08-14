藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院
台灣立法院今舉行院會，處理「廢除非核政策」公投案修正動議，在國民黨和民眾黨的人數優勢下，以贊成59人，反對51人，棄權0人，表決通過。
立法院會今日處理「廢除非核政策」公投案修正動議。國民黨團原公民投票提案主文為：「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」
國民黨團在今日院會提出修正動議，改得更為精簡，主文為：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」
民進黨針對國民黨團提出的修正動議表示異議，全案交付表決。在國民黨、民眾黨的人數優勢下，以贊成59人，反對51人，棄權0人，通過廢除非核政策」公投案修正動議。
國民黨立委葛如鈞發言表示支持核能發電外，更指出不反對綠能，但反對綠能弊案，光電不可能單獨撐起台灣的經濟和命脈及晶片製造，更不可能只在晴天做2奈米的晶片，太陽下山就把AI斷電，同時表態反對「用肺發電」、「用愛發電」。
立法院會今日通過交通罰鍰專款專用公投案、鞭刑公投案，「廢除非核政策」公投案修正動議為最後一案，此案通過後，國民黨團齊聚合影，高喊「三個都同意，台灣有正義。」
此次通過的是「廢除非核政策」公投修正動議，國民黨將原本較長的主文改為更精簡版本，核心訴求是支持政府使用核電振興經濟，以廢除「非核家園」能源政策。 民進黨對國民黨提出的修正動議表示異議後，全案交付表決，最後在國民黨與民眾黨的人數優勢下，以59票贊成、51票反對、0票棄權通過。 葛如鈞表示支持核能發電，也強調不反對綠能，但反對綠能弊案。他認為光電無法單獨支撐台灣經濟、晶片製造與AI發展，並批評「用肺發電」、「用愛發電」。
精華 FAQ
此次通過的是「廢除非核政策」公投修正動議，國民黨將原本較長的主文改為更精簡版本，核心訴求是支持政府使用核電振興經濟，以廢除「非核家園」能源政策。
民進黨對國民黨提出的修正動議表示異議後，全案交付表決，最後在國民黨與民眾黨的人數優勢下，以59票贊成、51票反對、0票棄權通過。
葛如鈞表示支持核能發電，也強調不反對綠能，但反對綠能弊案。他認為光電無法單獨支撐台灣經濟、晶片製造與AI發展，並批評「用肺發電」、「用愛發電」。
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