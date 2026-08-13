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中市府採購洩密案 盧秀燕：檢調小事大辦

記者游振昇邱書昱／台中13日電
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台中市長盧秀燕（中）表示，採購洩密案是六年前舊案，檢調動作小事大辦，還大肆搜索，...
台中市長盧秀燕（中）表示，採購洩密案是六年前舊案，檢調動作小事大辦，還大肆搜索，啟人疑竇。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台中市府2020年採購洩密案遭檢調重啟偵辦並搜索約談，盧秀燕批評舊案重辦且時機敏感，蔣萬安則稱遵守偵查不公開。

台中地檢署偵辦台中市政府參議顏迺倫、台北市政府前發言人李政軒等人涉嫌2020年中市府採購洩密案。台中市長盧秀燕昨說，6年前舊案一查再查沒有異樣，檢調小事大辦，尤其在賴清德總統率民進黨中常會親征台中市後，有這樣的動作，啟人疑竇。台北市長蔣萬安昨被綠營民代追問是否事前知情，蔣回嗆偵查不公開，「難道要我洩密嗎」？

檢調近日搜索查辦台中市政府2020年模擬聯合國勞務採購洩密案，4名被告有時任秘書處長的顏迺倫、時任秘書處專門委員的主任秘書黃雅希、科長洪隆益，以及時任市長秘書的李政軒涉案，檢方6日複訊後命顏女、李男各15萬元（台幣，下同）、30萬元交保。

盧秀燕昨先表示尊重司法、毋枉毋縱，接著表示此案是六年前舊案，「六年前一直查，沒有異樣，六年後的今天，忽然重啟案子」。她質疑，檢調動作小事大辦，還大肆搜索，啟人疑竇，尤其是賴總統率民進黨中常會親征台中後，這時做出這樣的動作，啟人疑竇，不了解為什麼會這樣子？

蔣萬安昨赴議會報告總預算案、追加減案，民進黨北市議員簡舒培等人追問是否事先知情？蔣萬安說，這件事情是在8月7日得知，李政軒在接受調查回台北時回報並當場提出辭呈，並以個人生涯考量而准辭，但基於偵查不公開，他不能主動談，「難道要我洩密嗎」？

精華 FAQ

  • 檢調偵辦的對象包括時任秘書處長顏迺倫、秘書處專門委員兼主任秘書黃雅希、科長洪隆益，以及時任市長秘書李政軒，相關人員遭搜索與複訊。

  • 盧秀燕表示尊重司法、毋枉毋縱，但認為這是6年前舊案，過去已多次查辦都未見異樣，如今忽然重啟且大規模搜索，讓她覺得啟人疑竇。

  • 蔣萬安說自己是在8月7日才得知此事，李政軒回台北後即向他回報並提出辭呈，市府基於個人生涯考量准辭；他也強調因偵查不公開，不能主動透露細節。

盧秀燕 蔣萬安 聯合國

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