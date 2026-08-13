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新聞眼／韓院長之怒 是不是有點遲了？

記者 游其昌
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立法院長韓國瑜一怒，說明了國民黨內無戰略、無共識。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜一怒，說明了國民黨內無戰略、無共識。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國瑜在總預算協商中怒批傅崐萁，點出藍白拖延審查的政治責任；文章認為此舉雖可理解，但也暴露國民黨內部失序與形象受損。

立法院長韓國瑜主持總預算協商時，罕見動怒大批國民黨立法院總召傅崐萁。韓國瑜甚至於以「立法院病態」字眼，直指各黨幹部要對民眾交代，力推總預算協商得以進展。韓國瑜之怒，是要把立法院延宕總預算審議的責任，讓傅崐萁一肩挑起，韓國瑜不肯做代罪羔羊。

一年前總預算送達立院，藍白因未編入軍人加薪，提高退休警消所得替代率等預算，因而卡住總預算審議，直到今年4月韓國瑜召開朝野協商付委，才讓總預算審議上軌。眼看明年總預算又要送到立院，今年總預算卻還沒出立院，藍白拿不出拖延審議進度的有力論述，到頭來，當然會成為立法院長無可推卸的責任。

立院依理應在會計年度開始，也就是在12月1日前完成總預算審議，但因朝野意見紛歧，多半會拖到1月多完成，而部分附屬單位預算會拖上大半年，但從來沒有到8月還在審，甚至於要前後年度總預算都在立院的狀況，衡情論理，怎麼樣也說不通。

行政院霸道不尊重國會是事實，立院要彰顯自己的職能，除了通過法律案外，就是在總預算上「充分表達國會的民意」，應刪就刪、應減就減，為人民看緊荷包。然而，這預算權的發揮，就是要讓總預算送出國會才有效力，卡在立院愈久，「病態國會」的罵名愈重，韓國瑜政治壓力也愈大。在野黨批韓配合政院，但藍白拿不出足以說服國人的論述、光是杯葛，除了累積和政院互槓的相罵本外，總預算拖得愈久，對藍白傷得愈大，這也是極為殘酷的政治現實。

韓國瑜當然對民進黨政府沒什麼好臉色，但也不能任由國民黨團擺爛下去。問題是，國民黨籍的國會議長用赤裸的言詞羞辱國民黨團大黨鞭，也是極其罕見。所謂「垂簾聽政」，根本是直指傅對立法院長的不尊重，把兩人權力矛盾搬上檯面，這可是國民黨自己拆台的難看場面；也說明國民黨表面上的「團結和諧」已難再唱下去，徒讓民進黨人看笑話。

韓院長這一怒，也說明了國民黨內無戰略、無共識，以至於在與民進黨政治爭衡中各行其是，難以爭取民眾認同；這也是何以國民黨政黨形象一直難以提升的根由。或許國民黨人要務實反省，黨中央、黨團和幾位關鍵黨領袖們要如何集結共識、有理有序地政治爭衡，才可有利於國民黨和立院的形象與信任度；否則再鬧幾次這種難看場面，如何能「不負國人所託」？

韓國瑜之怒、之急可以理解，或許對國民黨或立院來說，韓院長這怒也來得遲了些。立院若再這麼不長進下去，只有任憑行政部門霸道欺凌，有理也講不清，對國家發展與民主也沒什麼好處。

精華 FAQ

  • 因為總預算審議長期卡關，藍白又拿不出足以說服外界的論述，只靠杯葛拖延進度。韓國瑜因此公開點名傅崐萁，意在把延宕責任說清楚，也避免自己成為代罪羔羊。

  • 文章認為，總預算審議拖到8月仍未完成，已經超出一般政治攻防可理解的範圍。雖然立法院本就常延後審查，但前後年度預算同時卡在立院，顯示程序嚴重失序。

  • 作者認為韓國瑜這一怒雖然來得稍晚，但已點出國民黨內缺乏戰略與共識的問題。若黨中央、黨團和領袖仍各行其是，不僅難與民進黨抗衡，也會持續傷害政黨形象。

韓國瑜 傅崐萁

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