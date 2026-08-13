新聞眼／韓國瑜為預算案發飆 綠見縫插針忘了政院是元凶

立法院長韓國瑜（左）日前召集朝野協商今年度中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁缺席，韓國瑜不滿飆罵，綠營見獵心喜見縫插針。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評總預算延宕源自行政院藐視立法權與朝野惡鬥，韓國瑜雖急於推進審查，卻被民進黨借題發揮，讓國會對立更難化解。

立法院長韓國瑜 對總預算進度心急如焚，罕見對國民黨 大黨鞭發飆。綠營見獵心喜見縫插針；但追根究柢，行政院慣用不副署立院法案、不編列立院預算等方式藐視立法權，恐怕才是造成今天國會亂象、總預算必須「趕作業」的元凶。

賴政府上任後頻頻升高朝野對立，總預算之爭已成為國會家常便飯。回顧今年度的總預算之爭，政院在去年8月底送進立法院後，被藍白立委發現「動手腳」，未依法編列立法院三讀通過的軍人加薪方案，藐視立法權，在野黨強烈杯葛了近半年後，是在韓國瑜協調下才得到轉圜。

今年度總預算在朝野鬥爭下上演「一邊花錢、一邊審查」。行政院官員參與預算協商時，不斷把「時間已過了三分之二」掛嘴邊，但今年總預算明明突破3兆台幣大關，是歷年來新高，總預算未三讀前僅能執行前年計畫，行政院豈有全部都花完、一毛都無法刪難處？

立法院監督預算以及行政部門是天職，今年「邊花邊審」是朝野惡鬥下的無奈之舉，但民進黨 近期不斷大做文章指，恐怕會創下「兩本預算同時在立法院」的紀錄，綠營拿來進行政治攻防，並非針對總預算實質問題和國會討論，更遑論而「謙卑面對立院監督」，行政院的傲慢，也讓總預算審查難行。

韓國瑜是立法院長，有其職責壓力，因此急著將總預算趕在8月底前送出，也因此連「慈禧太后垂簾聽政」、「立院有黑暗力量」等都說出口。民進黨卻見縫插針，在網路上硬扯「黑暗力量就是紅色力量」等，繼續挑釁在野黨，如此行徑不只無助總預算進展，也讓朝野對立持續，更坐實根本是執政黨當家鬧事。