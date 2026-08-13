韓國瑜動怒 傅崐萁協調減案滅火：家和萬事興

立法院長韓國瑜嚴詞批評國民黨團總召傅崐萁（中）缺席朝野協商，傅12日回應，「無聲勝有聲，家和萬事興」，呼籲國民黨要團結。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 韓國瑜因總預算協商時傅崐萁缺席而動怒，藍白事後緊急縮減提案並持續溝通，力拚加速審查，但明天院會仍可能進入表決攻防。

立法院長韓國瑜 前天召集黨團協商總預算時，因國民黨團總召傅崐萁 缺席而動怒。傅崐萁昨表示，韓院長辛苦了，「無聲勝有聲，家和萬事興」，國民黨要團結。立法院前院長王金平說，希望立法院一切順利進行，早日完成總預算審查並通過。

王金平昨拜訪民進黨立委柯建銘 ，被問是不是與韓國瑜動怒有關。王金平說，他們之前已經約好，沒想到會在敏感的時刻來到敏感的地點，來看敏感的人物。被問到過去有沒有在野黨或執政黨最後沒在協商簽名，柯建銘回答「當然沒有過」。

媒體詢問，過去主持朝野協商時也這樣動怒過？王金平說，動怒是對不起自己，動怒的時候，五臟六腑都翻騰，對自己的健康不好；他希望立法院一切都能夠順利進行，早日完成總預算審查，通過總預算案。

行政院發言人李慧芝說，感謝韓國瑜辛苦主持朝野協商，盼朝野速審今年度中央政府總預算，明年度總預算最快20日送行政院會通過後交立法院審議，後續將送交今年度追加預算，盼朝野努力，別讓三本預算「互等、互卡」。

韓國瑜動怒批傅崐萁，台中市長盧秀燕昨表示，兩位都是有智慧、又成熟的政治家，相信一定很快能夠化解，外界就不必多事、見縫插針。綠營昨在北市議會連番逼問台北市長蔣萬安支持誰，蔣說，立法院有一定機制，反問：「行政院不副署、不執行，議員接受嗎？」

新北市長侯友宜說，每個人都是為人民、為國家做事，大家各自職責、同心協力，讓預算能夠順利完成，讓人民所期待的相關建設跟福利能快速推動。

友黨內部發生齟齬，民眾黨主席黃國昌昨表示，同黨代表應能好好溝通；面對民進黨政府的違法濫權，國會真的要扮演好監督的角色。

韓國瑜前天發怒後，國民黨團、民眾黨團昨天動起來，積極疏通立委撤案或併案，直到傍晚，藍白已經壓縮至165案。韓國瑜預計不再召集朝野協商，今年度中央政府總預算案將在明天院會上演表決大戰。

韓國瑜11日召集總預算第三輪協商，在野黨刪減案還有約400案。據了解，在韓國瑜震怒後，國民黨團總召傅崐萁昨親自協調藍營立委縮減提案，還一一打電話給提案立委，到昨天傍晚，國民黨團提案量已剩102案，將持續溝通。

眾所矚目的通案刪減提案，據了解，藍白考量今年度已過三分之二，擬將原本的刪減2%下調成1.5%左右；立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9至12月薪水，還在溝通中。

國民黨團書記長林沛祥表示，預算提案滾動式調整中，考慮到會期時間有限，每位立委都能理解狀況，政府各部門也正與委員進行溝通。

民眾黨團總召陳清龍說，只要行政部門拿出誠意面對，把預算用途、必要性、執行成效說清楚，民眾黨團開大門、走大路，持續與各部會保持溝通中；若最終無法取得共識，就交付院會表決，不會為了刪減案數，就對行政部門的訴求照單全收。

民進黨團總召蔡其昌說，今年度總預算即使順利完成審議，時間也已接近8月底，屆時行政院又將把明年度中央政府總預算案送進立法院，恐創下「兩本預算同時在立法院」紀錄；他也質疑，韓國瑜希望加速預算審議，但藍白是否埋單，情況相當複雜，並非他能評論。