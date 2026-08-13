觀察站／賴提北戴河 典型先射箭再畫靶

賴清德總統（中）將北戴河連結台灣選情，把年底選舉勝敗視為對台工作指標。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為賴清德把北戴河與台灣選情及中共介選相連，屬於先射箭再畫靶；並強調北戴河如今主要是中共高層暑休與專家交流場所。

每年大約8月上旬，中共 高層陸續前往河北秦皇島北戴河休假，外界也習慣觀察北京政治動向。賴清德 總統昨在高雄將北戴河連結台灣選情，把年底選舉勝敗視為對台工作指標。外界熟悉的「抗中牌」又回來了，但從暑休暨專家交流的北戴河來談中共介選，真符合現在中共的決策運作嗎？賴總統和眾國安高官，對中共政情掌握度恐有待商榷。

從中共黨史及政治運作，北戴河確實曾是中共高層夏季辦公地點。從1950年代開始，中共中央每年夏季移師北戴河辦公，也曾在當地舉行正式會議、討論重大政策。但自前總書記胡錦濤上台後，中共中央2003年就取消北戴河暑期辦公制度，直至如今中共領導人習近平 時期也沒有恢復。

北戴河會議制度取消後，中共高層每年暑期仍會到北戴河，主要是維持一年一度的暑休，期間會邀請相關專家前往交流，像是今年就邀請60位來自基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域的專家人才。

8月3日，中共政治局常委蔡奇受到習近平的委託，到北戴河看望暑期休假的專家，正是今年暑休展開的訊號。

當然，既然是中共歷任領導人聚集場合，若發生與中方相關的重大軍事、外交或其他緊急事件，例如重大公安事件，習近平自然能就近召集會議、聽取報告或下達指示，並不會特別藉此討論涉台議題。

中共中央本來就有一套涉台決策機制，由習近平親自擔任中央對台工作領導小組組長，全國政協主席王滬寧為副組長，小組成員包含中央台辦、國安部、統戰部、商務部及解放軍等部門。

中共涉台會議機制從中央層級一年一度的全國對台工作會議，到各省市區對台會議，涉台議題從兩岸交流、統戰工作甚至研析台灣選情等，豈須等到每年暑期的北戴河時間。

不可諱言，中共當局必然關注台灣選情，但若要硬把關注九合一甚至是下達重大對台指令，與北戴河暑休扯到一起，這是典型的「先射箭再畫靶」，民進黨政治操作恐怕還是首要考量。