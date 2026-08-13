高雄選舉告急？賴清德狂打兩岸牌 輔選脫稿稱中共介選

民進黨主席賴清德（中）12日赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆（左）時表示，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德在高雄輔選時臨場加碼談中共介選，指年底選舉牽動對台策略成敗；柯志恩與藍白陣營則反批賴清德抹紅、拿不出證據。

縣市長選戰倒數，民進黨 主席賴清德 昨赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆時，大打兩岸牌。賴清德說，中共 北戴河會議已言明，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。國民黨高雄市長參選人柯志恩則表示，賴清德看到不喜歡的參選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

親綠媒體日前報導，台「國安官員」表示，大陸北戴河會議對台策略鎖定四大面向，其中包括將今年台灣九合一選舉視為中國對台工作關鍵成敗。

民進黨行動中常會昨前進高雄，賴清德表示，他身為總統，最需要的是一個可合作的縣市長，不是一個單純站在對抗立場的縣市長；雖然這場選舉，民進黨在高雄市長陳其邁五星級施政下占有優勢，但高雄是兵家必爭之地，也是在野黨強攻的一個城市，不容輕忽。

話鋒一轉，賴清德說，最近媒體報導，2026年中共北戴河會議，對台工作下了一道非常嚴重的指令，主要包括四個面向：第一，堅決反對台灣通過國防預算；第二，強化對台的實質治理，在國際上封鎖台灣的空間，並在軍事上對台灣社會產生震懾的效果；第三，強化在台灣的第五縱隊，進一步推動統一工作。

賴清德指出，第四點正是今年底選舉，中共要求中國在台灣的力量，一定要支持中國的「愛國力量」能夠當選，甚至北戴河會議將這一次年底選舉的勝敗，當作是中國對台策略有沒有成功的指標；換言之，高雄會承受很大的壓力。

賴清德說，中國在影響選舉方面，大家都很清楚，台灣已經很有經驗，他也要和大家說明在高雄已經發生的事情，包括許多假消息說，賴瑞隆難撐大局、民進黨尚未整合成功；賴瑞隆只贏對手柯志恩民調不到一個百分點等，這些都是假消息、假民調。賴清德還預告，未來恐怕還會有假影音，各種錯假訊息會接踵而來。

據了解，賴清德昨天關於中共介選的談話並不在原本講稿內，是後來才加入。

國民黨高雄市長參選人柯志恩說，若真有中共介選，呼籲賴清德拿出證據、依法查辦。圖為柯志恩12日在立法院。（記者林伯東／攝影）

柯志恩表示，賴清德手握龐大國安資源，卻僅憑媒體報導就公開指稱中共介選，甚至將不符合民進黨期待的民調貼上「假民調、假訊息」標籤，看到不喜歡的民調就喊假訊息，看到不喜歡的候選人就抹紅，這不是捍衛民主，而是不信賴高雄人的判斷。

柯志恩質疑，若真有中共介選，國安、檢調單位人在哪裡？呼籲賴清德拿出證據、依法查辦，不要靠影射、抹紅打選戰。她說，民調可以質疑，但不能因為民調結果顯示柯志恩僅些微落後就全面抹黑，難道只有民進黨領先十幾個百分點才叫真民意？

賴為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢「下猛藥」，高雄市長選情是否五五波？賴瑞隆團隊操盤人士表示，最近7月內參民調，賴瑞隆仍穩定領先對手柯志恩約10個百分點。民進黨人士示警，年底南台灣選舉焦點在高雄，內部評估民調只贏10個百分點仍不夠穩定，至少要拉出15個百分點，顯示綠色執政危機仍在，「對高雄不夠放心」耳語，也始終在黨內蔓延。

對於賴總統又打出「芒果乾（亡國感）」，國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄批評，賴清德總統又搬出中共介選的老劇本企圖操弄選民，若有證據就立刻公布，公然介入、抹黑高雄市長選舉，賴才是製造假訊息、濫權介選的藏鏡人；民眾黨團總召陳清龍說，靠抹紅動員選票，不會得到人民支持。