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經濟學人評賴清德固執 蔣萬安：真正狹持民主的是現在這個政府

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議。(記者...
台北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議。(記者邱德祥／攝影)

最新出刊的「經濟學人」以「挾持台灣民主」為題專文，罕見點名賴清德總統態度「固執」，也提及反對陣營擋預算等，讓國家治理日益困難。北市長蔣萬安今(13)說，真正挾持台灣民主是現在這個政府，不副署、不執行國會三讀的法律。

蔣也再重話提到，「尤其毒油案，沒有任何人出來負責、交代清楚，我想這才是讓現在台灣民主崩壞最主要的原因。」

蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議，對於經濟學人的「挾持台灣民主」專文，蔣萬安說，民進黨已經執政十年，投入上百億的經費打造的食安五環，現全面破功，結果沒有任何人出來負責、交代清楚；真正挾持台灣民主的，是現在這個政府，行政院不副署、不執行國會三讀通過的法律。

對於昨天蔣萬安赴議會備詢，民進黨議員簡舒培逼問挺韓國瑜？還是傅崐萁？蔣昨舉賴清德總統為例，反問韓國瑜也罵過賴總統自己生病要別人吃藥，「也支持韓這樣說？」蔣萬安今再度表示，中央政府總預算的審查，必須尊重立法院的審議程序，請民進黨不要永遠都是雙重標準。

台北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議。(記者...
台北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議。(記者邱德祥／攝影)

精華 FAQ

  • 文章以「挾持台灣民主」為題，罕見點名賴清德總統態度固執，也提到反對陣營擋預算，認為這使國家治理日益困難，並引發外界關注台灣政治僵局。

  • 蔣萬安反批真正挾持台灣民主的是現在這個政府，指行政院不副署、也不執行國會三讀通過的法律，認為這才是民主運作受阻的主因。

  • 他提到民進黨執政10年、投入上百億打造的食安五環如今全面破功，尤其毒油案沒有人出面負責、交代清楚，認為這反映台灣民主與治理正在崩壞。

蔣萬安 賴清德 民進黨

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