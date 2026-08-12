帶兒登上東沙島 徐佳青承認違法：不該這麼好心

僑委會委員長徐佳青。（本報資料照片）

針對攜子登上東沙島軍事管制區引發爭議，僑委會委員長徐佳青昨坦誠違反公職人員利益衝突迴避法，不該簽署相關公文，不該這麼好心，怕活動辦不成而拜託兒子參加；但她也說，兒子有雙重國籍，長年在海外讀書，符合僑青可以參加該活動的要求。

民眾黨 立法院黨團日前爆料，徐佳青違法攜子登上東沙島軍事管制區，害僑委會同仁遭監院調查。徐佳青昨接受網路節目專訪說，這是海洋委員會每年都會舉辦的活動，僑委會已經獲邀四次，但前三次都因為報名人數不足而未能成行；她兒子是僑青，資格沒問題，從頭到尾都沒違反規定，「我經得起查」。

徐佳青說，當時憂心活動再次因為人數不足無法開成，因此拜託兒子報名湊數，但此舉違反「公職人員利益衝突迴避法」紅線，「那天我一時心軟，就這樣犯錯」；其實她當時就不用那麼好心，辦不成就算了，這件事對她和兒子都不是有利益的事。

徐佳青說，監察院公文認可她並非以自身職權為兒子因人設事，但因她簽了相關公文，違反公職人員利益衝突迴避法，要被罰10萬台幣（約1.48萬美元），但她尚未繳款，因為上周才收到公文。立院民眾黨團主任陳智菡質疑，徐佳青先生是美國人，過往於春節期間出訪時是否「就地休假」？徐佳青說，先生是基督徒、全家都是白人，「我們根本就沒有在過這個假」。