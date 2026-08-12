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總預算協商出事了 韓國瑜怒轟傅崐萁：垂簾聽政、不來就辭總召

台灣新聞組／台北12日電
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立法院長韓國瑜（左）11日召集朝野協商今年度中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁...
立法院長韓國瑜（左）11日召集朝野協商今年度中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁再度缺席，韓國瑜痛罵傅「不來就辭掉總召」。（記者蘇健忠／攝影）

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商今年度中央政府總預算案，由於國民黨團總召傅崐萁未出席也未授權書記長，韓先是在會議一開始痛罵「是垂簾聽政嗎？」還嗆傅「不來就辭掉總召」；協商最後，面對國民黨團拿不定主意，還二度動怒指「不要敬酒不喝、喝罰酒」。國會議長罕見公開砲轟同黨大黨鞭，引發政壇議論。

傅崐萁昨晚發新聞稿回應，溫情喊話稱「韓院長辛苦了」，並強調他缺席協商，不是不尊重韓國瑜或其他黨團，是不忍心、不願意看韓受到民進黨、行政院糟蹋，選擇用一個軟性的方式，表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。

今年度總預算從去年8月送至立院，至今未三讀。韓從7月29日開始，已召集六次朝野協商，但傅崐萁僅有第一次到場，之後完全沒出席，僅國民黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄參加。

昨天協商會議一開始，韓國瑜見傅崐萁又缺席，當場詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則另外兩個（民進黨團及民眾黨團）總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說「沒有」。韓國瑜聽了直批：「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態嗎？」

現場頓時氣氛凝重，韓國瑜繼續說：傅崐萁會不會右手打麻將、左手遙控黨團能不能簽名，「立法院有這麼病態嗎？把院長、其他黨團放在哪裡？這麼多官員在這裡」。

韓國瑜還給傅崐萁三個選擇：一是本人出席，二是不來就授權給書記長，三是乾脆「辭掉總召」，並強調「君子務本、本立而道生」，總召的工作就是朝野協商，不能「拿了職權耍派頭」 。

韓國瑜連罵了近5分鐘後，展開協商，朝野幾乎所有提案均保留，但也有高達百案併案處理。協商最後，韓國瑜宣讀黨團協商結論：14日（本周五）處理總預算，若未處理完畢，17日（下周一）加開院會處理，並要求黨團簽字。

此時林沛祥面有難色，到主席台前說明情況，韓國瑜聽了二度動怒，還打開麥克風高分貝痛批：「開會開得口乾舌燥，這麼辛苦所求為何？」嗆國民黨團「不簽字後果自己負責」、「你們要怎麼對全國人民交代？耍我們跟耍猴子一樣是嗎？立法院被黑暗力量控制住了」。立法院秘書長周萬來見狀，伸手欲拉住韓國瑜，但韓見國民黨團還不簽字，又開麥克風大罵「不要敬酒不喝、喝罰酒」、「我們告訴全國人民延會到8月底，結果一事無成，怎麼跟全國人民交代？立法院何必延會？」最後，三黨團都同意簽字，韓國瑜也宣布第三輪協商告一段落，希望周五總預算能夠更順暢。

經過這場風波，傅崐萁強調，韓國瑜要求在野立委提案數能夠降低到100案左右，藍白黨團溝通也朝向繼續縮減，將盡快讓今年度中央政府總預算能夠如期審查完畢。

國民黨團總召傅崐萁11日晚發新聞稿強調他缺席協商，是選擇用軟性方式表達對行政權漠...
國民黨團總召傅崐萁11日晚發新聞稿強調他缺席協商，是選擇用軟性方式表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 因傅崐萁未出席協商，也沒有授權書記長代為決定，讓韓國瑜認為國民黨團形同「垂簾聽政」，無法在場完成正式協商，因而當場強烈批評並要求負責。

  • 協商最後決定14日先處理總預算，若當天未能完成，則17日加開院會續審；同時要求各黨團簽字確認，避免再因意見分歧而延宕。

  • 傅崐萁以新聞稿回應，先向韓國瑜喊話表示辛苦了，並稱自己缺席是為了抗議行政權漠視立法權，並非不尊重韓或其他黨團。

韓國瑜 傅崐萁

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