監院人事審查 陳永興：賴總統認為我不會通過

立法院11日舉行全院委員會審查監委人事，審查監察委員並為院長被提名人陳永興（圖）。（記者曾學仁／攝影）

立法院全院委員會昨審查第七屆監察院人事同意權案，監察院長被提名人陳永興強調自己不會像監察院前院長陳菊 請假「養老」，上任後若身體不健康，會馬上請辭。但他也自爆，賴清德 總統在提名時曾告訴他，「可能不會通過，你可能為這個犧牲」。

對於監院存廢，陳永興表示關鍵在於建立全民共識，只憑一句話就要廢除監察院，是不負責任做法，「如果民眾覺得立法院表現不好，難道現在也要廢立法院？」

國民黨 立院黨團書記長林沛祥問陳永興，未來如果被檢舉人是行政院長、部會首長，甚至總統府高層，只要有具體的違法失職事證也都敢查？陳永興強調，只要有具體的違法事證，即使是總統也照調查、照彈劾，就是要有具體事證。

國民黨立委翁曉玲詢問，陳菊請假「養老」，未來是否會如法炮製？陳永興說，若是上任後身體不健康，會馬上請辭，若監院無法發揮功能，他也不想做。 立法院11日舉行全院委員會審查監委人事，監察院長被提名人陳永興（右），在議場向立法委員致意，並接受質詢。（記者曾學仁／攝影）

社會迭有廢監院之聲，立委關切陳永興的看法，他表示，廢除監察院並非不可行，但關鍵在於建立全民共識，應召開國是會議，由五院代表、朝野政黨、人權與弱勢團體及憲政學者共同研議憲法修正方向，凝聚共識後，再送立法院經四分之三立委同意，最後交付公民投票取得過半數同意，才能一舉完成。

但陳永興也說，要有具體修憲方案，只憑一句話就要廢除監察院，是不負責任做法，「如果民眾覺得立法院表現不好，難道現在也要廢立法院？」

陳永興以醫療和治安比喻，當發現醫院服務品質不好，通常是找更好醫生、提升設備，而不是將醫院關門；治安不好，也不是將警政署廢掉，提升監察院的辦案品質與效率，才是當前重心。

陳永興也承諾，若順利獲得立院行使同意權支持，他將推動六大重大改革方案，包括設置發言人制度、引進外部評鑑、建立內部考核與自律、爭取預算充實調查人力、落實基層公務員人權教育、院內成立修憲小組。

針對監察委員審查，國民黨立委表示，被提名人的回答避重就輕，未來行使同意權時，「不會全數通過」；民眾黨立院黨團總召陳清龍則說，民眾黨團將全數封殺，替民進黨完成當年廢監院理想。

國民黨立委王鴻薇說，針對被提名人是否會通過，立場仍需經黨團大會討論，但就目前了解，「不會全數通過」。國民黨立委賴士葆表示，對於第七屆監委提名人選，他個人立場是「全數封殺」。