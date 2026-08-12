韓國瑜砲轟傅崐萁 陳水扁：我還以為公道伯回來了
立法院長韓國瑜昨在朝野協商總預算時重批國民黨立院黨團總召傅崐萁，民進黨立委林俊憲表示，韓國瑜除了是在警告傅崐萁，也是宣示自己能中立主持大局，顯然已經在測試自己的手感與影響力，心裡想的恐怕遠不止這座議事台。前總統陳水扁表示：「阿扁還以為公道伯王院長（王金平）回來了」。
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，這次是國民黨沒道理，都已照在野黨意思，有意見就保留到表決，反正表決民進黨團也不會贏，結果朝野協商傅崐萁沒出席，國民黨團書記長林沛祥也不代簽協商結論，「怎麼可以這樣」？
民進黨團副幹事長陳培瑜則酸，韓國瑜當兩年半的院長，終於發現藍白無限延長會期不審預算，只是為了自己司法保護傘而已。
林俊憲說，完全可以理解韓國瑜心情，整整一下午被困在台上，最後還不是要進院會表決，韓國瑜當然會不滿。
前立委林濁水表示，傅崐萁連續既不出席協商，又不授權，以致國會停擺，韓國瑜終於大發威痛批，稱讚韓批得好。
藍營立委低調不公開談論，但私下也為兩人緩頰，稱韓、傅各有立場，彼此也認識多年，風波會過去，不必過度解讀。藍營北部立委表示，民進黨應該會覺得「撿到槍」，但韓國瑜跟傅崐萁都是成熟的政治人物，會盡速化解風波，年底大選在即，韓傅都不希望自己成為選舉戰犯，外界不必過度解讀，見縫插針。
國民黨智庫副董事長李鴻源嘆，近年台灣民主嚴重開倒車，立法院現在已經無法進行專業論述與辯論，希望藉由韓國瑜一怒，讓立法院恢復該有的專業。
民眾黨團總召陳清龍並未多評論韓飆罵一事，僅說希望行政部門能與各黨團好好溝通。
內文指出，傅崐萁未出席協商、林沛祥也未代簽結論，讓朝野協商卡關，韓國瑜因此在台上罕見動怒，認為國民黨團的做法不合程序，也影響議事運作。 林俊憲認為，韓國瑜除了警告傅崐萁，也是在宣示自己能中立主持大局，甚至可能測試自己的手感與影響力；陳培瑜則認為，韓已看出藍白延長會期背後的政治算計。 藍營私下多為兩人緩頰，認為彼此有多年交情，風波終會過去，不必過度解讀；李鴻源則希望韓國瑜一怒能促使立院回到專業；民眾黨則呼籲行政部門與各黨團加強溝通。
精華 FAQ
內文指出，傅崐萁未出席協商、林沛祥也未代簽結論，讓朝野協商卡關，韓國瑜因此在台上罕見動怒，認為國民黨團的做法不合程序，也影響議事運作。
林俊憲認為，韓國瑜除了警告傅崐萁，也是在宣示自己能中立主持大局，甚至可能測試自己的手感與影響力；陳培瑜則認為，韓已看出藍白延長會期背後的政治算計。
藍營私下多為兩人緩頰，認為彼此有多年交情，風波終會過去，不必過度解讀；李鴻源則希望韓國瑜一怒能促使立院回到專業；民眾黨則呼籲行政部門與各黨團加強溝通。
上一則
廢除監院用喊的 民進黨執政十年只說不做
下一則