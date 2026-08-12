韓國瑜砲轟傅崐萁 陳水扁：我還以為公道伯回來了

立法院長韓國瑜11日主持總預算案協商時罕見發怒，離開會議室時謝絕所有採訪。（記者蘇健忠／攝影）

立法院長韓國瑜 昨在朝野協商總預算時重批國民黨立院黨團總召傅崐萁 ，民進黨立委林俊憲表示，韓國瑜除了是在警告傅崐萁，也是宣示自己能中立主持大局，顯然已經在測試自己的手感與影響力，心裡想的恐怕遠不止這座議事台。前總統陳水扁 表示：「阿扁還以為公道伯王院長（王金平）回來了」。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，這次是國民黨沒道理，都已照在野黨意思，有意見就保留到表決，反正表決民進黨團也不會贏，結果朝野協商傅崐萁沒出席，國民黨團書記長林沛祥也不代簽協商結論，「怎麼可以這樣」？

民進黨團副幹事長陳培瑜則酸，韓國瑜當兩年半的院長，終於發現藍白無限延長會期不審預算，只是為了自己司法保護傘而已。

林俊憲說，完全可以理解韓國瑜心情，整整一下午被困在台上，最後還不是要進院會表決，韓國瑜當然會不滿。

前立委林濁水表示，傅崐萁連續既不出席協商，又不授權，以致國會停擺，韓國瑜終於大發威痛批，稱讚韓批得好。

藍營立委低調不公開談論，但私下也為兩人緩頰，稱韓、傅各有立場，彼此也認識多年，風波會過去，不必過度解讀。藍營北部立委表示，民進黨應該會覺得「撿到槍」，但韓國瑜跟傅崐萁都是成熟的政治人物，會盡速化解風波，年底大選在即，韓傅都不希望自己成為選舉戰犯，外界不必過度解讀，見縫插針。

國民黨智庫副董事長李鴻源嘆，近年台灣民主嚴重開倒車，立法院現在已經無法進行專業論述與辯論，希望藉由韓國瑜一怒，讓立法院恢復該有的專業。

民眾黨團總召陳清龍並未多評論韓飆罵一事，僅說希望行政部門能與各黨團好好溝通。