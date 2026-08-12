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新聞評論／韓國瑜驚天一怒 提醒藍政治博弈應升級

記者 唐筱恬林河名
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立法院長韓國瑜11日下午主持研商「中華民國115年度中央政府總預算案」。（記者蘇...
立法院長韓國瑜11日下午主持研商「中華民國115年度中央政府總預算案」。（記者蘇健忠／攝影）

今年度中央政府總預算案在立法院歷經多次協商未果，立法院長韓國瑜面對國民黨團總召傅崐萁連續五次未出席，11日終於不忍了，二度飆罵，還嗆聲「不來就辭總召」，語氣之重震撼政壇。國會議長公開砲轟自家大黨鞭非同小可，後續政治效應也待觀察。

韓國瑜、傅崐萁兩人曾以「好兄弟」互稱，但韓國瑜本屆重返立法院，擔任國會龍頭，扮演議事中立角色，甚至是朝野煞車皮；相形之下，傅崐萁帶領國民黨團，面對好鬥的賴政府，走的是議事對抗路線，展現鷹派作風。

立法院長與黨團大黨鞭關係向來微妙，在立法院前院長蘇嘉全、游錫堃時代也出現過，當時民進黨團前總召柯建銘堪稱是立法院呼風喚雨的大黨鞭，甚至協商時還坐C位、主導協商節奏。如今，傅崐萁雖非強勢主導協商，但選擇霸氣拒絕出席；只是，傅此舉讓韓國瑜協商總預算遇到瓶頸，也成了韓動怒的導火線。

韓國瑜擔任立法院長以來，處事風格圓融，這次突然強硬對自家大黨鞭發火，更飆罵國民黨團幹部「不要敬酒不喝、喝罰酒」，作風丕變，引發政壇側目。但若就事論事，行政院擬於8月20日拍板明年度總預算，已經迫在眉睫，但今年度總預算還未處理完畢，屆時若兩年度總預算「一起審」，恐釀更大政治風暴，這也是韓國瑜不得不怒、推進協商的重要背景。

在韓國瑜發飆後，傅崐萁11日一度發出採訪通知，欲親自出面回應，但隨即取消，並在稍後發出新聞稿，溫情喊話指「韓院長辛苦了」，立刻服軟且展現「尊韓」立場，暫時平息這場風波。然而，國會議長砲轟自家大黨鞭，縱使黨內緩頰，綠營也必見縫插針，後續政治效應難料。

韓國瑜之怒，其實也在提醒國民黨政治博弈升級，國會攻防應有策略及節奏，在重返執政之前須先扮好忠誠反對黨的角色。但綠營看熱鬧之餘，也別忘了，今年度總預算爭議迄今，主要還是民進黨政府不執行立法院三讀法律、未依法編列軍人加薪等預算；「始作俑者」與其說風涼話，不如朝野協力，讓立法院回歸常軌。

精華 FAQ

  • 主要是今年度中央政府總預算案協商多次未果，傅崐萁連續5次未出席，讓韓國瑜認為協商卡關，因此二度飆罵並要求他不來就辭總召。

  • 傅崐萁原本一度發出採訪通知要親自回應，後來又取消，改以新聞稿向韓國瑜喊話，強調「韓院長辛苦了」，態度明顯轉趨柔和。

  • 文章認為韓國瑜之怒是在提醒國民黨政治博弈應升級，國會攻防要有策略與節奏；同時也批評綠營別只看熱鬧，應促使立法院回歸常軌。

韓國瑜 傅崐萁

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