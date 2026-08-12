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新聞眼／宣示國會老大、劍指2028？ 韓國瑜發怒為哪樁

記者 唐筱恬
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立法院長韓國瑜（右）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）角色不同，韓11日驚天一怒，...
立法院長韓國瑜（右）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）角色不同，韓11日驚天一怒，兩人心結浮上檯面。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜11日因國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次缺席總預算朝野協商，罕見動怒指「垂簾聽政、不來就辭總召」。據了解，韓國瑜已召集多次協商，希望總預算爭議提案壓縮在百案以內、8月底可以完成，但國民黨團都沒人被授權，因此「驚天一怒」，推進總預算進度。

讓韓國瑜動怒的主要原因是，針對今年度總預算，從7月29日開始，已安排六次朝野協商，但傅崐萁僅有第一次協商參加，已連續數次讓韓國瑜感到不受尊重。知情人士指出，「黨鞭沒有到，韓國瑜大可掉頭就走，大家不眠不休到院會表決」，但韓國瑜不希望走到那一步，希望總預算有圓滿的做法。

知情人士說，韓國瑜發飆還有另一個原因，傅崐萁既不參加朝野協商，也沒授權黨團幹部決定，如此對另外兩個黨團幹部、行政院部會官員都不尊重，「韓國瑜不能永遠不處理」，一直當沒事。

這一怒，也讓韓國瑜、傅崐萁心結浮上檯面。其實，韓國瑜與傅崐萁過去以「好兄弟」相稱，韓在2019年參加總統大選時，傅崐萁是以無黨籍身分參選立委，重情義的韓國瑜還與傅崐萁合掛看板，傅也表態力挺韓國瑜。

但在本屆立法院正副龍頭之爭時，傅崐萁欲角逐副院長大位，韓國瑜則支持現任立法院副院長江啟臣，還宣布要與江「同進同出」，最後傅崐萁顧全大局，自行宣布退出，成全「韓江配」。

本屆立院，韓國瑜、傅崐萁角色不同，韓扮演中立國會議長角色，傅則是國會最大黨、國民黨團的大黨鞭。據了解，韓國瑜不滿傅崐萁鷹派作風，導致立院爆發國會大亂鬥、總預算之爭等；而藍營立委儘管「尊韓」，但也有人認為韓國瑜對執政黨太好，國民黨團恐怕也會進退失據。

除了角色互異，韓國瑜與傅崐萁在不少重大議案上也意見相左。例如，韓國瑜今年2月在國民黨立法實務研討會上意有所指地表示，黨團運作是否有「濕紙貼臉」不知不覺逐漸窒息的危機，就被黨內解讀，韓針對軍購特別條例一事示警黨團方向錯誤。

此外，立法院不乏耳語指傅崐萁為「地下院長」、凌駕韓國瑜之上，韓國瑜此次罕見對昔日兄弟、國會最大黨鞭缺席協商一事發怒，也被解讀正告各界「誰才是國會龍頭老大」；至於韓國瑜是否「故意為之」，或劍指2028、為己拉抬聲量，已在政壇引發另一番揣測。

精華 FAQ

  • 核心原因是傅崐萁多次未出席總預算朝野協商，也未授權黨團幹部處理，讓協商失去效率與尊重。韓國瑜希望議案能在較有秩序的情況下推進，而不是一路拖到院會表決。

  • 據了解，韓國瑜已多次召集協商，希望總預算相關爭議提案能壓縮在百案以內，並在8月底前完成處理，避免預算審查長期卡關，讓立法院運作回到正常節奏。

  • 因為韓國瑜與傅崐萁過去關係密切，如今卻公開點名責備，顯示雙方心結已浮上檯面。加上文中提到有人猜測他是在宣示誰是國會老大，甚至可能為2028累積聲量。

韓國瑜 傅崐萁

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