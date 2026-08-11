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原民博物館改址 三鶯變高雄 李四川嗆蘇巧慧：沒為新北討公道

記者張策葉德正／新北11日電
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民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）的另一半是阿美族，她是原民媳婦，長期關注原民政策...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）的另一半是阿美族，她是原民媳婦，長期關注原民政策。 (圖／蘇巧慧競辦提供)

AI摘要

文章摘要整理：

原住民族博物館改址高雄引發新北選戰攻防，李四川指蘇巧慧未替地方討公道，蘇辦則稱她長期挺原民並有修法成績。

國立原住民族博物館選址爭議成新北市長選戰攻防焦點。國民黨參選人李四川說，原博館2015年中央敲定落腳新北三鶯地區，民進黨上台後卻改至高雄，蘇巧慧身為在地立委卻沒為新北討公道，有必要說清楚。蘇辦回應，蘇巧慧當三屆立委期間，始終和族人站一起，守護原民權益，也率先提出照顧族人政見。

國民黨市議員呂家愷，昨偕原民議員參選人吳國譽、何應明開記者會，指蘇巧慧當年曾質疑原博館改址「活像一場鬧劇」，如今面對媒體詢問避重就輕，以「三鶯新生地現在有新北美術館」回應，不願正面回答原博館為何遭改址。

李四川表示，蘇巧慧號稱原民媳婦，其父親蘇貞昌曾任行政院長，原博館原先選址三鶯，後來改至高雄，相關過程與立場應向新北市民說明。

原民議員楊春妹說，當年新北規畫提供新北美術館旁約3.3公頃土地，計畫經專家學者審議及中央核定，與美術館共同打造文化廊道。地方無償撥用土地，中央不需額外負擔土地成本，最後卻改至高雄，十年過去，高雄歷經土地取得等繁瑣程序最近才動工。副市長朱惕之昨答詢直說「非常遺憾」，如果計畫沒變更，現在已經完成了。

藍營猛攻原博館議題，蘇巧慧競辦發言人劉芳宇回應，蘇積極爭取原博館在鶯歌，在2016年9月質詢強烈表達立場，在立法院公報有紀錄。擔任立委以來，推動原住民族工作權保障法、原住民族健康法、原住民族教育法等修法，始終和族人站一起，守護原民權益。

除議題攻防，藍綠選將持續透過後援會、請益意見領袖等方式拓票。李四川昨辦新莊川友會見面會，湧入1600人，新莊區里長近八成出席，議長蔣根煌也展現號召力。李說，國影中心二期等建設，「該蓋的，我接著蓋；該都更的，我來更新」。

蘇巧慧昨在臉書貼出與基隆前市長林右昌同框照，林原本也有意競逐新北市長，近期赴美國沉潛。蘇表示，她和林右昌不只討論新北政見，也交流國內外情勢、基隆城市治理經驗，基隆鄰近新北，兩個城市有許多合作和競爭之處。

另，「風神寶寶兒童劇團」團長陳昭賢拍影片推薦蘇巧慧，陳是明華園劇團第三代，她稱讚蘇巧慧貼心，「這個人會為你思考」，期待蘇成為大家的後盾。她和蘇巧慧都在為台灣下一代努力，希望可以做更好、做更多。

國民黨新北市長參選人李四川（左二）10日出席「新莊川友會成立大會」，進場時受到支...
國民黨新北市長參選人李四川（左二）10日出席「新莊川友會成立大會」，進場時受到支持者熱情簇擁，高呼「凍蒜」。(記者黃義書／攝影 )

精華 FAQ

  • 因原博館原本核定落腳新北三鶯，後來卻改到高雄，藍營藉此質疑民進黨對新北不公平，並把它轉化為市長選戰中的攻防議題。

  • 李四川認為蘇巧慧身為在地立委，對原博館從三鶯改到高雄一事沒有替新北討公道，還要求她說清楚改址過程與立場，並指其父蘇貞昌也應交代。

  • 蘇巧慧競辦表示，她在擔任3屆立委期間始終和族人站在一起，曾推動原民相關修法並積極爭取原博館留在鶯歌，強調自己長期守護原民權益。

李四川

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