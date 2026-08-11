我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

吳乃仁欠台糖1.8億元 只願月還5萬 藍委：379歲才還得完

台灣新聞組／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台糖前董事長吳乃仁等人欠款1.8億台幣，8月下旬將進行第二次協商；如果吳乃仁還是...
台糖前董事長吳乃仁等人欠款1.8億台幣，8月下旬將進行第二次協商；如果吳乃仁還是無法提出讓令人滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台糖追討吳乃仁1.8億元債務引發爭議，國民黨質疑其月還5萬元形同放水；台糖表示8月下旬再協商，若無合理方案將再聲請管收。

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約1.8億元(台幣，下同，約558萬美元)欠款，8月下旬將進行第二次協商，台糖副總經理蕭基淵昨說，如果吳乃仁還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。國民黨立委王鴻薇關切雙方7月協商時，吳乃仁只願每個月還5萬元，導致協商破局是否屬實？蕭基淵表示，協商尚未結束，內容不便公開。

民進黨新潮流大老吳乃仁任職台糖董事長期間，低價賤賣台糖土地給春龍公司，造成台糖巨大損失，最高法院在2020年2月判決吳乃仁等4人須賠償台糖1.1796億元，自台糖提告日期2010年起加計利息滾到現在已欠1.81億元。

立法院經濟委員會昨邀請經濟部、台糖專案報告中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償。王鴻薇質詢，吳乃仁究竟提出什麼還款條件？台糖到底多難以啟口？據她掌握消息，7月16日首次協商破局是因為吳提出的還款計畫是每個月還款5萬元、甚至不到5萬元，所以完全談不下去；若按照吳乃仁的還款計畫，大概要還300年，吳乃仁現在已經79歲，「他要還到379歲嗎？」針對吳乃仁在台糖撤回管收後提出如此離譜的還款計畫，台糖是否要重新聲請管收吳乃仁？

蕭基淵回應，台糖與吳乃仁將於8月下旬第二次協商，「如果協商沒有合理的還款計畫，當然台糖一定會再聲請管收」。王鴻薇質詢表示，吳乃仁提出每月還5萬元的計畫時，就應該再聲請管收，相信吳乃仁就會提出比較好的還款計畫，且台糖是國營事業，吳乃仁的還款計畫必須公開。

原本台糖管收吳乃仁的聲請已在6月11日獲得法院的同意，但管收才短短12天即撤回，外界質疑是否為經濟部指示。經濟部長龔明鑫否認，他表示，協商與談判有其過程與技巧，這個部分經濟部要尊重台糖。

至於撤回管收聲請、放走吳乃仁的決定是誰做的？蕭基淵在回答立委陳昭姿質詢時說，是當時委託的訴訟代理人、台糖獨立董事湯瑞科當庭決定，「他有30多年律師經驗」。陳昭姿質疑，律師決定不用跟董事長、總經理討論？蕭基淵說，「這部分是當時公司有授權」。

據指出，湯瑞科與曾任律師的屏東縣長周春米，均曾受屏東縣前縣長潘孟安委任，擔任莫拉克風災雙園斷橋國賠案義務律師。

陳昭姿質疑，民眾只要欠水電費，馬上就被停水停電，還一直被催，吳乃仁欠1.8億元還能上健身房，逍遙法外，台糖為何要放吳乃仁走？台糖表示，到目前為止這筆債權收回3,900萬元，吳乃仁的部分是750萬元。

對於台糖案，吳乃仁方面並無評論。民進黨人士說，黨內各派系包括新潮流在內，對此案態度一致，即依法辦理、尊重司法，不會有過多評論，且此案發展也證明司法未因人設事。但國民黨立委羅智強批評，「大老掏空趴趴走」，這就是民進黨執政下最大的悲哀。陳昭姿也質疑，「這不是放水，什麼才是放水？」

精華 FAQ

  • 台糖向吳乃仁等人追償約1.8億元，8月下旬將進行第二次協商。台糖表示，若對方仍無法提出讓公司滿意的還款計畫，將再度聲請管收。

  • 王鴻薇指出，吳乃仁在首次協商時疑似只願每月還5萬元，甚至不到5萬元，若照此速度清償1.8億元，可能要300多年，等於要還到379歲。

  • 台糖表示，6月11日法院同意管收後，12天內撤回是由受委託的訴訟代理人、獨立董事湯瑞科當庭決定，且公司有授權；經濟部則強調尊重台糖依法協商。

民進黨 國民黨

上一則

台駐日內瓦處長遭爆濫用公帑、夫人亂政 綠委：這要砍頭的

下一則

兩岸若開戰共軍首波打這裡 外媒：一天內恐喪失作戰能力

延伸閱讀

欠台糖1.7億拘提未果…生活無法自理？吳乃仁被爆上健身房

欠台糖1.7億拘提未果…生活無法自理？吳乃仁被爆上健身房
台糖5月知情 在野痛批「毒油起點」盧秀燕：蓋牌吃案 胡作非為

台糖5月知情 在野痛批「毒油起點」盧秀燕：蓋牌吃案 胡作非為
柯文哲換戴電子手環貼「我是苯駢芘」 喊「以後變時髦」

柯文哲換戴電子手環貼「我是苯駢芘」 喊「以後變時髦」
台糖不用通報毒油？ 檢察官打臉經濟部長：是義務

台糖不用通報毒油？ 檢察官打臉經濟部長：是義務

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」