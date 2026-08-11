吳乃仁欠台糖1.8億元 只願月還5萬 藍委：379歲才還得完

台糖前董事長吳乃仁等人欠款1.8億台幣，8月下旬將進行第二次協商；如果吳乃仁還是無法提出讓令人滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台糖追討吳乃仁1.8億元債務引發爭議，國民黨質疑其月還5萬元形同放水；台糖表示8月下旬再協商，若無合理方案將再聲請管收。

台糖向前董事長吳乃仁等人追償約1.8億元(台幣，下同，約558萬美元)欠款，8月下旬將進行第二次協商，台糖副總經理蕭基淵昨說，如果吳乃仁還是無法提出讓他們滿意的還款計畫，台糖將再度聲請管收。國民黨 立委王鴻薇關切雙方7月協商時，吳乃仁只願每個月還5萬元，導致協商破局是否屬實？蕭基淵表示，協商尚未結束，內容不便公開。

民進黨 新潮流大老吳乃仁任職台糖董事長期間，低價賤賣台糖土地給春龍公司，造成台糖巨大損失，最高法院在2020年2月判決吳乃仁等4人須賠償台糖1.1796億元，自台糖提告日期2010年起加計利息滾到現在已欠1.81億元。

立法院經濟委員會昨邀請經濟部、台糖專案報告中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償。王鴻薇質詢，吳乃仁究竟提出什麼還款條件？台糖到底多難以啟口？據她掌握消息，7月16日首次協商破局是因為吳提出的還款計畫是每個月還款5萬元、甚至不到5萬元，所以完全談不下去；若按照吳乃仁的還款計畫，大概要還300年，吳乃仁現在已經79歲，「他要還到379歲嗎？」針對吳乃仁在台糖撤回管收後提出如此離譜的還款計畫，台糖是否要重新聲請管收吳乃仁？

蕭基淵回應，台糖與吳乃仁將於8月下旬第二次協商，「如果協商沒有合理的還款計畫，當然台糖一定會再聲請管收」。王鴻薇質詢表示，吳乃仁提出每月還5萬元的計畫時，就應該再聲請管收，相信吳乃仁就會提出比較好的還款計畫，且台糖是國營事業，吳乃仁的還款計畫必須公開。

原本台糖管收吳乃仁的聲請已在6月11日獲得法院的同意，但管收才短短12天即撤回，外界質疑是否為經濟部指示。經濟部長龔明鑫否認，他表示，協商與談判有其過程與技巧，這個部分經濟部要尊重台糖。

至於撤回管收聲請、放走吳乃仁的決定是誰做的？蕭基淵在回答立委陳昭姿質詢時說，是當時委託的訴訟代理人、台糖獨立董事湯瑞科當庭決定，「他有30多年律師經驗」。陳昭姿質疑，律師決定不用跟董事長、總經理討論？蕭基淵說，「這部分是當時公司有授權」。

據指出，湯瑞科與曾任律師的屏東縣長周春米，均曾受屏東縣前縣長潘孟安委任，擔任莫拉克風災雙園斷橋國賠案義務律師。

陳昭姿質疑，民眾只要欠水電費，馬上就被停水停電，還一直被催，吳乃仁欠1.8億元還能上健身房，逍遙法外，台糖為何要放吳乃仁走？台糖表示，到目前為止這筆債權收回3,900萬元，吳乃仁的部分是750萬元。

對於台糖案，吳乃仁方面並無評論。民進黨人士說，黨內各派系包括新潮流在內，對此案態度一致，即依法辦理、尊重司法，不會有過多評論，且此案發展也證明司法未因人設事。但國民黨立委羅智強批評，「大老掏空趴趴走」，這就是民進黨執政下最大的悲哀。陳昭姿也質疑，「這不是放水，什麼才是放水？」