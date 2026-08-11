台駐日內瓦處長遭爆濫用公帑、夫人亂政 綠委：這要砍頭的

台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德遭爆料霸凌同事、酒駕等爭議事件。（駐日內瓦辦事處官網）

台灣駐瑞士 台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長李冠德遭爆涉嫌濫用公帑、報假帳、職場霸凌等多案，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨天批「荒唐」，認為如果爆料屬實，真有這麼多惡行惡狀，「這怎麼還叫外交官？這個都要砍頭了。」國民黨 發言人牛煦庭要求外交部立即啟動調查程序，不要意圖「船過水無痕」。外交部證實已收到申訴，並啟動相關調查程序，將要求李冠德返國配合相關調查程序，加速釐清案情。

李冠德近日遭爆長期對下屬言語霸凌、失控咆哮，其妻子更仰賴「處長夫人」頭銜擅自進入辦事處翻找資料，甚至欺凌職務宿舍清潔人員，導致兩名人員拒絕服務，清潔公司甚至發函要求尊重員工。

更誇張的是，李妻竟要求雇員聯繫清潔公司，代購其指定之私人自用清潔用品，並要求將費用併入辦公室清潔帳單中，涉嫌違反駐外機構財務支用規定。

爆料也指出，民進黨立委王正旭、國民黨立委王育敏、民眾黨立委劉書彬等人去年在世界衛生大會（WHA）開議期間前往日內瓦訪問，李冠德兩度以公費招待三人吃高檔餐廳，其中一次還是米其林大餐2星餐廳L'Atelier Robuchon，每人餐費270瑞郎（約337美元），還因此讓三名立委錯過班機，重訂機票，額外支出新台幣10多萬元公帑。當時三名立委中的民進黨立委王正旭昨回應，就是一般的聚餐、簡餐，順便討論明年要做那些事；國民黨立委王育敏低調回應表示，行程都是外交部安排，應問外交部。

爆料指出，李冠德的外交表現頻頻出狀況，他與華府高層見面時說：「美國退出WHA對台灣無影響」，當場令美方官員尷尬。另外，李冠德與西藏駐團官員會談時，聲稱：「台灣進不去聯合國，我們比你們還慘」，完全忽視西藏人士面臨的人身安全與文化滅絕威脅，同仁痛批「冷血、缺乏Sense」。

134頁申訴書函臚李冠德種種爭議作為逾兩百起，稱造成數名同仁精神狀況惡化、使用身心科類藥物頻率增加，甚至考慮離職。其中包括職場霸凌、言語羞辱，還散布性別、宗教歧視言論，甚至還涉非法扣押補助、強迫同仁代墊公款，以及虛報公帳、超速、酒駕等。爆料指出，李某次危險駕駛達刑事追訴門檻，卻拖延逾八個月不回覆當地政府司法調查信函，導致駐處同仁兩度接獲外交警察關切。

檢舉函指出，李冠德使用辦公費來支應私人宿舍開銷，還大量採購禮品，饋贈及款宴國內訪賓，WHA期間花費新台幣13萬元購買巧克力送給國內訪賓，並謊稱部分是送給友邦官員或辦公室待客。

外交部表示，7月底接獲申訴函，即由相關權責單位依程序調查處理；涉及職場霸凌部分，也於8月2日組成專案調查小組，依法啟動調查。