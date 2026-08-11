蔣萬安重砲回擊綠營 批「疫苗到毒油都黑箱」

台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

慈濟 基金會疫苗 採購遭詐騙，引爆朝野政治攻防，綠營近期圍剿台北市長蔣萬安 ，蔣昨重砲反擊說，從疫苗到最近的毒油案，民進黨政府態度就是硬拗、護航、包庇，整件事情就是黑箱。

蔣萬安昨出席「東新國民小學校舍改建工程第二期活動中心工程」開工，對於近期綠營圍剿當年的疫苗採購過程，蔣受訪表示，從新冠疫苗、到現在毒油案，看到民進黨政府的態度，就是硬拗、護航、包庇，整件事情就是黑箱，但這也無法改變民進黨政府在疫情期間阻擋疫苗的事實，否則為什麼民間企業、團體要集資急著要來買疫苗，這些事實人民是不會忘記的，當時造成多少台灣人民慘痛的經驗，這些事情要洗記憶是洗不掉的。

媒體追問，民進黨台北市長參選人沈伯洋稱「蔣萬安一個謊要用千千萬萬謊來圓」，蔣萬安說，這句話套用在民進黨身上，非常適合；現在民進黨要用各種扭曲或者是說謊的方式，人民眼睛都是雪亮的，都看得非常清楚。

民進黨昨舉行「防疫團隊跑斷腿、藍白只會扯後腿」記者會，身為醫師的南投縣長參選人温世政表示，醫界跟政壇都知道，疫苗要進入台灣，涉及緊急使用授權、專案輸入及藥廠要求的免責與法律責任安排，即便民間協助找到疫苗來源，最後仍須由政府出面完成必要程序。他批蔣萬安時任立委，與黨內委員了解政府面對的採購困境，卻在會後仍刻意說成「政府阻擋疫苗」，完全顛倒政府在疫苗採購中的角色。

民進黨發言人吳崢也說，行政院政務委員陳時中當年公開提醒，只要拿不出原廠授權證明，都有可能是斂財的疫苗掮客，卻遭蔣萬安等國民黨政治人物惡意抹黑、攻擊，蔣萬安等人難道不該向國人及防疫團隊公開道歉？

但國民黨質疑，陳時中若當年知情，為何未告知慈濟，甚至還與陳姓律師一起在機場接疫苗、合影？若不知情，憑什麼拿一件不知情的詐騙案來證明他當年判斷正確？