黑白集／綠操作毒油、反出征 「大罷免」又來了？

大罷免大失敗，民進黨卻未從中得到任何教訓。圖為賴清德總統。（本報資料照片）

綠營操作中聯致癌油事件，頗有大罷免餘韻。全國性食安事件，中央當然應負最大責任；但事發後綠營有志一同，集中砲火攻擊「台中市政府不抽驗」。賴總統還親上火線，說台中是「食安破口」。不料風向沒帶成，衛福部召開的專家會議，中聯成為「座上賓」、台糖「知情不報」等爭議連環爆。政治操作，反噬自身。

台北夜市一店家邀沈伯洋 簽名，還秀出一旁被其遮蔽的蔣萬安 簽名，引來民眾不滿刷負評。沈伯洋呼籲「勿因政治立場刷負評」，令人哭笑不得。出征「不同政治立場店家」最瘋狂的，不正是去年沈伯洋力推大罷免時的青鳥？出征對手時，暗自得意；支持者被出征，就換了嘴臉。

從政治算計看，卸責給台中市府，是要削弱盧秀燕聲勢；除藉機扭轉綠營台中市長選戰劣勢，也幫賴總統打擊潛在對手。從「反對出征挺沈店家」到近日的「還陳時中公道」，則是為挽救沈伯洋低迷選情。這些操作都成迴力鏢，砸到自己頭上。

接連翻車，是因這些手法都勾起「討厭民進黨 」的記憶。大罷免期間，各種民粹議題，讓民進黨嘴臉無所遁形。如今各種操作，則是充滿「大罷免既視感」，民眾觀感能好到哪去？

大罷免落得大失敗結局，民進黨還故技重施，想要再搞一場。很顯然，民進黨走過操作大罷免的慘敗，卻未從中得到任何教訓。