城鎮韌性演習「降速」變「斷網」？盧秀燕：南部為何不用測

2026城鎮韌性演習10日在中部七縣市登場，今年首度納入行動網路降速演練，藍營立委實測 稱「根本就是斷網」。（記者黃仲裕／攝影）

台灣城鎮韌性演習昨在中部登場，並首度納入行動網路降速演練。擔任指揮官的政委季連成指出，昨天演練順利落幕，沒有突發狀況，13日在北部縣市的演練照常，但會加強防空演習的人車管制。不過，國民黨 立委葛如鈞派員在中部實測表示，手機行動網路完全斷掉、谷歌 網站連不上，「很明確就是斷網，真的不是降速」。對於南部演習不必測試網路降素，中部與北部卻需要，台中市長盧秀燕 質問：「不曉得中央思考是什麼？」

葛如鈞說，如果真的只有降速至1%，1000Mbps的網速應該要能測得出10Mbps，但實際上測速軟體完全沒辦法運作。一個沒有戰爭的國家，政府竟主動斷了約700萬人的行動網路，在全世界絕無僅有；NCC至今沒有提供經濟金融損失的評估，且國家級警報只能用在防災，不能用在演習，他呼籲全民關注，否則政府手握「斷網」武器，想用就用。

對於葛如鈞質疑「斷網」，季連成說，不評論個人意見，但地方政府在文字傳輸上並無問題，根據三大電信業者現場提供的降速曲線圖，都有達到政府要求，完全沒有斷掉，數據可被查核。

季連成說，防空警報意味台灣遭受空襲威脅，演練情境是模擬基地台受損，從開始降速到結束，時長約15至20分鐘；從結果而論，降速演練順利圓滿，警消、醫療、交通、金融等重大公共服務均未受到重大影響。降速演練期間，政府啟動備援機制，在醫院、火車站及軍事基地周邊等重要場所架設機動式基地台，且在確保海底電纜完整性的前提下，固網與Wi-Fi都能使用，若這兩者出現問題，則會啟動微波系統。

季連成也表示，中部七縣市的視訊官員都認為沒問題，反而檢討防空演習期間仍有人車移動。13日仍降速演練，但加強人車管制力道。國防部表示，兩場測試結果，漢光演習會後將討論。

台中市長盧秀燕指出，南部為何不降速演練，不曉得中央思考是什麼？中央辦演習，中市府就是協助民眾生活盡量不受影響。

演習期間，一名台中網友表示，網速慢到彷彿回到十多年前的3G時代。不少人也自嘲，難得體驗半小時「無網生活」。68歲黃先生說，平時高度依賴手機網路，這次演習讓他意識到「數位備援」重要性。台中台鐵站一名鍾姓女乘客則質疑為何南部演習不必降速？「就因為是綠的嗎？」

部分在室外或無法連接Wi-Fi的民眾說，因網速過慢無法完成線上結帳或載入條碼，店家臨時改回現金交易。一名余姓高中生沒有現金，在手搖飲店等到網路恢復才完成結帳。