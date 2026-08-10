就怕找不到人…兆基風暴延燒 6000包租代管社宅燙手

包租代管龍頭兆基集團旗下相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出財務危機，公司債無法兌付利息。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 兆基屋管風暴延燒，約6000件社宅包租代管案若無法續營，內政部將協調同業接手；房東房客則需留意租約、押金與匯款帳戶變動。

兆基屋管風暴延燒，據了解，內政部 已初步盤點兆基在六都承作、仍在約的社會住宅包租代管案件約六千件，一旦兆基後續無法正常提供服務，將透過租賃住宅服務公會協調其他業者分批接手，公會也表達將全力協助，避免房東收租、房客修繕甚至押金處理突然出現「找不到人」的服務真空。

外傳兆基相關公司資金缺口上百億元（台幣，下同），相關人士表示，金額沒有這麼多，大約在15億到20億元，「但已經擴及兆基屋管本身」。因此繼創辦人李建成辭任董事長、宏碁 退出兆基營運後，據悉兆基屋管的董事們「不想背這個鍋」，本周醞釀集體請辭引發「跳船潮」；銀行團預計最快今天開會討論兆基聯貸後續。

不過，對這約六千件社宅的房東、房客來說，最實際的問題是，「如果真的換業者，我的租約、租金 和押金怎麼辦？」租賃業者指出，目前兆基承作的社宅尚未傳出大規模租金或服務中斷，但房東、房客應先弄清楚自己參加的是「包租」還是「代租」，兩者一旦更換業者，處理方式恐不相同。

業者說，「包租」是由業者先向房東承租，再以二房東身分轉租給符合資格的房客，因此業者本身就是租約的一方，房客租金及押金也涉及業者；一旦兆基無法繼續履約，就要處理房東租金如何支付、房客下一期租金繳給誰、押金如何移交，以及原有租約如何轉換等問題。

「代租」則相對單純，房東直接與房客簽訂租約，業者負責媒合及後續管理，即使更換業者，房東與房客原本的租賃關係仍然存在。不過，後續的催租、修繕、訪視及行政文件仍需要有人接手，否則同樣可能出現服務空窗期。

業者建議，現階段房東、房客最重要的是保存好租約、押金收據、租金匯款以及修繕等相關紀錄。若後續收到更換業者、變更租金匯款帳戶或要求重新簽約的通知，先向原承辦單位、公會或主管機關確認，避免在轉換期間發生新的爭議。

至於同業能不能一次消化首波六千件案件，租賃業者認為，透過六都公會分散給不同業者，短期內並非沒有承接能力，真正棘手的是每一戶背後不同的「歷史」。例如碰上長期欠租的租霸、已有爭議或難以溝通的房東、尚未完成的修繕，甚至租約、點交、補助及過往溝通資料不完整，新業者接手後都得逐戶重新釐清。

---------

業者直言，包租代管並不是「把地址交出去」就能完成轉接。尤其社宅還涉及租金補助、房東優惠及相關行政程序，如果兆基能正常營運並完整移交，轉接相對容易；真正擔心的是營運突然中斷，連帶造成資料、人員及服務一起斷線。

兆基風暴也難免衝擊包租代管業信心。業者表示，短期可能讓部分房東對加入社宅或把房屋交業者管理轉趨觀望，但此次事件目前主要源自關係企業公司債及資金調度爭議，並非社宅包租代管制度發生問題；至於兆基另外承作的民間包租、代管業務，屬業者與私人房東、房客間的契約關係，與政府社宅案件不同，恐怕是下階段才會處理的部分。