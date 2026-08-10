藍白台中挺江啟臣 柯文哲對盧秀燕比了手上監控設備

民眾黨立委陳清龍山城服務處成立大會9日台中市東勢區揭牌，台中市長盧秀燕（右起）、民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌都到場，盧柯互動熱絡。（記者游振昇／攝影）

台中市長盧秀燕 昨與民眾黨創黨主席柯文哲 、黨主席黃國昌聯袂為立委陳清龍成立山城服務處站台。盧秀燕說，台中是全國第一個藍白合作示範區，藍白同心，未來讓台中、台灣更好。當地東勢區為參選台中市長的國民黨立委江啟臣 選區，現場秀出「山城挺啟臣」口號，黃國昌說，民眾黨以行動力挺江，不是嘴巴說說而已。

盧秀燕與柯文哲昨出席活動並肩而坐，二人互動熱絡、頻頻交頭接耳。活動中還有段小插曲，柯文哲對盧秀燕比了比自己手上的電子監控設備，自嘲是「台灣當朝欽差要犯」，語畢忍不住笑了出來；盧秀燕則拍拍柯的肩膀說，「所以我們要更勇敢」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍昨在東勢區成立山城服務處，該區立委是立院副院長江啟臣，揭牌儀式不僅盧秀燕、柯文哲與黃國昌等藍白大咖到齊，江啟臣妻子劉姿伶也到場祝福。

盧秀燕指出，台中市過去是全國第一個藍白合作示範區，藍白同心，未來會更好。盧還表示，江啟臣因為有國會外交，所以她和江夫人代表參加，表示祝福。

黃國昌被媒體問到，民眾黨和江啟臣在2026台中選戰有無合作共識？藍白是否會一起為江啟臣站台造勢？黃說，藉由成立山城服務處，也組成江啟臣參選市長的山城後援會，現場支持者頭戴競選帽子，上頭就寫著「山城挺啟臣」，民眾黨以行動力挺江，絕對不是嘴巴說說而已。

黃國昌也提到，自己第一次到台中市跟盧秀燕市長請益時，就說過「台中市的事，就是台灣民眾黨的事」。這一場選戰，會和江啟臣並肩作戰，也希望江能用最高票，延續盧秀燕市長的優秀市政。

至於未來山城這席立委是否將藍白合？盧秀燕說，藍白同心共創未來，大家有商有量，未來有關國家事務、台中建設，秉持過去合作模式，都會大家一起討論、規畫。

陳清龍也被問到台中市長選舉後是否會參加立委補選，陳表示，「尊重黨的安排」，藍白合作一直是台中最好的選項，期待透過藍白合作，讓台中更好。