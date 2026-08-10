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深偽選聞由警判定是否下架 藍白疑「政治審查員」：很恐怖

台灣新聞組／台北10日電
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數發部建置「選舉AI深偽訊息通報網」預計25日上線，參選人經刑事局認定，可協助通...
數發部建置「選舉AI深偽訊息通報網」預計25日上線，參選人經刑事局認定，可協助通知四大平台下架偽冒本人AI深偽影音，但也引發箝制言論自由爭議。（記者陳正興／攝影）

今年生成AI影片大爆發，又適逢地方大選，數發部依選罷法規定，建置「選舉AI深偽訊息通報網」，預計8月25日上線，擬參選人、候選人若上傳刑事局認定具偽造內容，系統可協助通知四大平台下架；如疑似境外人士發送假訊息，警政署可不待偵查終結，發布新聞以正視聽。

不過，受「油不得你」影片事件影響，藍白立委質疑，讓政府決定什麼資訊必須下架，實則限縮言論自由。綠營立委則說，關鍵在於內容是否對被變造對象「致生損害」，若侵害個人、影響公共利益或國家安全，就有法律風險。

數發部7月16日向立法院提出的書面報告指出，依選罷法規定，選舉公告發布之日至投票日前一日止，擬參選人、候選人等知有於廣播電視、網際網路刊播其本人之深度偽造聲音、影像，得填具申請書表並繳納費用，向警察機關申請鑑識；經警察機關鑑識為深偽內容，可書面通知網路平台業者限制瀏覽、移除或下架。數發部因此主動建置「選舉AI深偽訊息通報網」，預計8月25日上線。

此外，警政署也要求各警局成立假訊息查處小組，如疑似境外人士發送假訊息，不待偵查終結，應即發布新聞導正視聽。中選會則成立深偽影音防制專案小組，協助深偽影音申請鑑識、下架處理與建立舉發與裁罰，同時跟檢警機關、社群平台業者建立聯繫機制，在選舉期間快速處理鑑識及下架。

刑事局昨表示，相關作法均依公職人員選舉罷免法規定辦理，旨在保障擬參選人、候選人權益，絕無政府限縮言論情事。

刑事局表示，數發部建立的選舉AI深偽訊息通報網，係提供擬參選人、候選人於知悉有關自身深偽影音散布於網路平台時，得依公職人員選舉罷免法第51條之3規定，自費申請鑑識，取得鑑識結果後，藉由該通報網向相關平台申請下架，以加速深偽影音下架程序。

有科技偵查警官說，把「沒說過的話」塞進候選人嘴裡，確實可能影響選舉，不過政治人物言行屬「可受公評」，相較一般人，民眾應有較大的評論空間，且網路充斥「戲謔」文化，應在合理範圍保護言論及創作自由。

警官也質疑，警方使用深偽影音檢測軟體，僅能檢測影音是否為深偽，無法判斷被深偽的對象，如影音製作者否認是深偽某候選人，相關機關如何認定？怎麼比對影音特徵點？恐衍生爭議。

但國民黨立委李彥秀指出，選舉主管機關是中選會，選罷法已有候選人請求排除侵害程序，數發部越俎代庖擴張職權，讓政府決定什麼資訊必須下架，實際限縮言論。

國民黨立委、新竹縣長參選人徐欣瑩質疑，警政署是否被推上第一線擔任「政治審查員、言論法官」？員警如何判定言論自由是否可受公評？連法官、檢察官可能都要花幾個月審理，現在卻交由第一線員警判定，「很恐怖」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，執政黨不能藉此把不利於己的內容，打成深偽訊息下架，反而讓這套機制淪為政府打壓異己、箝制言論自由的工具。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，深偽技術在網路相當普遍，對於法律判斷是否構成犯罪，關鍵在內容是否對被變造對象「致生損害」，「如果沒有受到損害，都是言論自由啦」，但侵害個人、衝擊社會秩序，甚至影響公共利益或國家安全，就有法律風險。

數發部則表示，此舉是在既有法定機制上，進一步協助流程數位化、提升效率。數發部主動與Meta、Google、LINE、TikTok等主要平台溝通，建置「選舉AI深偽訊息通報網」，協助候選人縮短文件傳遞及平台聯繫時間，既有法定程序與權責不變。

精華 FAQ

  • 這套系統是為了讓擬參選人或候選人，遇到自己被做成深偽影音散布時，能更快完成鑑識、聯繫平台與下架流程，減少文件往返與處理時間。

  • 他們認為由政府或警方判定何者必須下架，可能讓行政機關掌握言論生殺大權，甚至把不利執政者的內容也當成深偽處理，進一步限縮言論自由。

  • 官方強調機制依選罷法辦理，目的是保障候選人權益，且既有法定程序不變；綠營則表示關鍵在內容是否對被變造者造成損害，若涉及侵害、秩序或國安才有法律風險。

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