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重磅快評／李逸洋為何引爆 中日台原爆級敏感關係？

聯合報主筆室
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駐日代表李逸洋。（中央社）
駐日代表李逸洋。（中央社）

日本長崎市9日舉行原爆和平紀念典禮，駐日代表李逸洋卻選擇缺席，改由駐福岡辦事處長陳銘俊代表出席，為了抗議長崎市政府將台灣代表座位安排在使節團區域之外；李逸洋重批日方「矮化台灣國格」，長崎市政府屈從中國意志，錯誤政策已淪為中共對台法律戰工具。外界關注，李逸洋引爆中日台敏感關係，是否代表賴政府正式對外立場？

中日台地緣政治何其複雜敏感，尤其日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，更激化中日緊張關係，加上日本防衛白皮書、東海衝突等導火線，都讓區域局勢箭在弦上。台日關係固然友好，卻也不是毫無摩擦，728熊本大地震，賴清德總統在第一時間響應賑災，在野黨暗諷，賴政府重視對日關係遠勝於重視國內食安問題。

此外，卓榮泰今年3月7日一度以「包機」名義前往日本觀賞世界棒球經典賽（WBC），外傳行政團隊在球場疑似拍攝宣傳影片，不但引發國內在野黨質疑，更傳出因行蹤高調違反台日默契，引發日方質疑「被背叛」風波。民進黨固然親日知日，但若過度政治操作，往往適得其反。

回顧原爆和平紀念典禮，廣島、長崎大不同。李逸洋8月6日受邀出席廣島原爆和平紀念儀式，公然搬出民進黨「抗中保台」言論，直指企圖改變台海和平現狀及破壞印太區域和平穩定的中國，正在以驚人速度擴張核子武器，是世界和平的最重大威脅。李逸洋意圖把「兩岸論述」套入「中日關係」，難免讓日方感到不妥。

長崎原爆和平紀念典禮去年未邀請台灣參加，在我駐日代表處積極爭取下，李逸洋去年首度代表台灣官方出席，但他抗議座位被安排在「國際非政府組織（NGO）區」；長崎市當時說明，「根據外務省名單，會優先安排特命全權大使本人，接著依序是臨時大使與書記官，台灣的座位排到了後面」。

到了今天，李逸洋的動作更強烈，直接用缺席表達不滿。李逸洋並發布新聞稿與臉書貼文，譴責長崎市政府態度親中，去年台灣珍惜首次機會「忍辱出席」，但會後立即發表聲明抗議對我不公待遇；長崎市政府今年將台灣代表的座位安排在使節團區域之外，對於長崎市政府屈從中國意志、矮化台灣國格，辱損台灣尊嚴的作法表達嚴正抗議與譴責。

李逸洋大動作凸顯國格、反中議題，卻可能忽略日本內部外交政策和地方政治的差異。長崎不是東京，長崎有深厚的對華歷史與民間交流背景，地方有自己的考量和情感。如果單方面臆測，日本中央政府強調台海和平，就推論日本所有地方政府都會採取同樣的對台立場，恐怕是外交戰略的失策。

值得玩味的是，李逸洋是駐日代表，他對外的一言一行都具有官方意義。李逸洋今年抗議力道驟升，甚至直指長崎市政府「屈從中國意志」，外界不免質疑，這是駐日代表在第一線的外交操作，還是賴政府正式的對日政策？外交部目前低調，究竟是刻意保留外交斡旋空間，還是尚未打算把地方爭議升高到中央層級？這個答案，恐怕比長崎那一張椅子的安排更值得關注。

精華 FAQ

  • 因長崎市將台灣代表座位安排在使節團區域之外，李逸洋認為此舉矮化台灣國格，因此改由駐福岡辦事處長出席，並公開表達抗議與譴責。

  • 因李逸洋的表態涉及對中、對日與台日關係的政治解讀，並把兩岸論述帶入日本地方活動，可能放大成外交訊號，而非單純的禮賓安排問題。

  • 文章質疑這是否代表賴政府正式對外立場，也懷疑外交部低調是否為保留斡旋空間，或尚未決定把長崎地方爭議升高到中央層級處理。

日本 高市早苗

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