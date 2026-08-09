劍橋校友晚宴 鄭麗文：影響我人生最深的時光

國民黨主席鄭麗文8日晚受劍橋大學校友會邀請，參加劍橋、牛津、哈佛校友的正式晚宴。（取自鄭麗文臉書）

國民黨 主席鄭麗文 8日晚出席劍橋大學校友晚宴，她說，劍橋的求學是影響她人生最深的一段時光，還透露在劍橋一個很大的收穫就是練就廚藝，現在即使工作很忙，只要有時間，還是很喜歡自己下廚。

鄭麗文說，8日晚很高興受劍橋大學校友會邀請，參加劍橋、牛津、哈佛校友的正式晚宴。1999年，她到劍橋念國際關係。當時她已經念了很多年的法律，想換一個領域，也希望從不同的角度重新思考自己關心的政治與國際局勢。

鄭麗文說，劍橋求學經驗成為她人生中影響最深的一段時光。劍橋很重視歷史、重視原典，也很重視獨立思考。不是急著找到一個標準答案，而是學著怎麼問問題、怎麼從不同的角度思考，甚至挑戰既有的問題和框架，這樣的訓練，直到今天都還深深影響著她。

鄭麗文說，學院的生活很特別，不同科系、不同背景的人一起生活、吃飯、聊天，有時候就是一頓飯、一次很隨意的交流，都可能帶來新的想法。昨晚再次參加晚宴，也讓她想起很多當年的生活。

她也提到，在劍橋還有一個很大的收穫，就是廚藝！當年住的宿舍有一個很大的廚房，從原本只會用電鍋煮飯、煮水餃，到後來開始學著做各種料理，現在即使工作很忙，只要有時間，麗文還是很喜歡自己下廚。

鄭麗文說，一轉眼，離開劍橋已經20多年。再次穿上學袍，和這麼多學弟妹坐在一起，勾起很多當年的回憶。謝謝劍橋大學校友會的邀請，也很開心和劍橋、牛津、哈佛的校友們一起交流。20多年後再回頭看，還是非常感謝劍橋帶給她的這段人生經驗，也很高興再次感受到熟悉的劍橋氛圍。