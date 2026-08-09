台駐日內瓦處長李冠德遭內部檢舉霸凌 外交部受理調查

中華民國外交部。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 駐日內瓦辦事處處長李冠德遭內部檢舉涉及濫用公帑、職場霸凌與危險駕駛等爭議，外交部已受理霸凌部分並啟動專案調查。

駐日內瓦辦事處處長李冠德遭爆濫用公帑與職場霸凌，爆料函臚列從李冠德前年底到任迄今的種種爭議作為逾200起，造成數名同仁精神狀況惡化、使用身心科類藥物頻率增加，甚至考慮離職。外交部表示，已受理有關職場霸凌的檢舉內容，並組成專案小組調查。

這是一封以「駐日內瓦辦事處全體受影響同仁」在上月24日發出的信函，遞交給外交部人事處、政風處及相關業務主管單位。

有關濫用公帑等問題，檢舉函指出，李冠德使用辦公費來支應私人宿舍開銷，宿舍清潔用品、洗車打蠟費和客房寢具都要從辦公費支應；還大量採購禮品，饋贈及款宴國內訪賓，世界衛生大會（WHA）期間，花費新台幣13萬元購買巧克力送給國內訪賓，並謊稱部分是送給友邦官員或辦公室待客。

針對下屬，檢舉函指，李冠德曾以公務為名，要求同仁在假日陪他去看舞台劇及執行非必要接機，以脫口羞辱性語言，例如「怎麼連這個都不會」、「不然我來幫你當承辦人」等，還說「我是處長，說了算」，要求同仁閉嘴。

信函指，李冠德多次危險駕駛並嚴重超速，不僅曾酒駕，其中某次達刑事追訴門檻，李拖延逾8個月不回覆當地政府司法調查信函，導致駐處同仁兩度接獲外交警察關切。

檢舉函稱，李冠德種種作為已使駐處的工作環境和同仁身心健康持續惡化，請求外交部介入，盡快將李冠德調離現職。

對此，外交部稱重視營造安全、尊重及友善的職場環境；本案涉及職場霸凌部分，外交部已受理，並組成以外部委員為主的專案小組啟動調查；其他檢舉事項，將由相關單位查證依法辦理。