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台立院決議期限將至 藍白對刪減公投提案至今仍無共識

記者王小萌屈彥辰／台北8日電
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年底九合一選舉進入倒數，在野黨立委提出多項公投案併大選，最晚須於下周五送出院會。...
年底九合一選舉進入倒數，在野黨立委提出多項公投案併大選，最晚須於下周五送出院會。（本報資料照片）

為聚焦民眾對公投議題的討論，進而提高九合一大選投票率，藍白兩黨有意縮減目前6項公投案的打算。但眼看立院決議期限將至，兩黨至今對是否刪減提案仍無共識。有國民黨立委認為「交通罰鍰專用」、「移轉投票」無法激起民眾興趣，難有帶動選情效果；民眾黨團內部則對於「鞭刑」還存在高度異議，尚難表達支持。

依「公民投票法」規定，公投案經院會表決通過後，10日內送交中選會辦理，中選會須於投票日前90天公告。地方選舉將於11月28日舉行，藍白最晚要在8月14日將公投案送出院會。兩黨擬於昨天院會將較無歧見的「交通罰鍰」、「反廢死」兩案送出，未料，一早國民黨團大會中，不少幹部表達意見，認為交通罰鍰專款專用也會對縣市首長選後經費使用造成影響，臨時決定喊卡。

有國民黨立委直言，九合一選情冷，公民投票更冷，公投要熱必須是嚴重對立，但目前6項公投，不是還沒發生的「反廢死」，同性質投過多次的「重啟核電」，議題太過極端的「安樂死」、「鞭刑」，就是民眾不感興趣的「移轉投票」、「交通罰鍰專用」。

該立委指出，今年選戰主軸是食安與朝野嚴重對立問題，公投社會討論度低，只有少數黨內人士跟立委關心，幾乎是為投而投的「雞肋公投」，何況總預算案尚未三讀，下周公投提案能否壓線過關都不確定；也有藍委私下說，移轉投票、交通罰鍰專用透過修法即可解決，公投應該是重大爭議議題。

民眾黨立委則表示，黨內對於鞭刑公投意見無法統一，屆時究竟是不投票或開放投票，都可能影響公投案是否過關。

國民黨團書記長林沛祥表示，提醒中選會主委游盈隆，每個公投案背後都是人民關心的重大政策，不是嫌麻煩就可以叫立法院少出幾題。可以討論選務怎麼改善、修法研究公投票怎麼設計，但不能因為政府怕麻煩，就限制人民表達意見。

精華 FAQ

  • 兩黨原本打算縮減目前6項公投案，希望聚焦民眾對少數議題的討論，進而提高九合一大選投票率。不過因立場不一，相關提案至今仍卡關。

  • 依公投法規定，公投案須在投票日前90天公告，地方選舉在11月28日舉行，因此藍白最晚要在8月14日前將公投案送出院會，時間已十分有限。

  • 國民黨內對交通罰鍰專用、移轉投票等案認為難以帶動選情；民眾黨對鞭刑公投則仍有高度異議，另有藍委質疑部分議題可透過修法解決。

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