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慈濟遭詐10億 陳時中：抹黑者應道歉 藍：買不到疫苗還想洗白

台灣新聞組／台北8日電
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由永齡基金會、台積電和慈濟等民間單位購買輝瑞BNT疫苗，首批約93.2萬劑，在2...
由永齡基金會、台積電和慈濟等民間單位購買輝瑞BNT疫苗，首批約93.2萬劑，在2021年9月2日運抵桃園機場。時任中央疫情指揮中心指揮官陳時中（中）、台積電慈善基金會董事長張淑芬（左四）、慈濟基金會執行長顏博文（右四）到場接機，右一為律師陳昱瑄。（圖/中央流行疫情指揮中心提供)

AI摘要

文章摘要整理：

慈濟基金會疑因委託採購BNT疫苗遭詐10.6億元，事後引發陳時中與藍營就防疫失誤、抹黑與洗白等議題互相攻防。

彰化律師公會前理事長陳昱瑄疑假借協助慈濟基金會採購BNT疫苗，涉詐取新台幣10.6億元（約3000萬美元）的委任報酬金，慈濟基金會昨委託律所發表聲明，除請求依法將犯罪所得發還，也會提出附帶民事訴訟求償。該案爆發後，卻演變成藍綠攻防，行政院政委陳時中要求曾對防疫團隊抹黑者應道歉；藍營則批評，民團奔走採購全因政府買不到疫苗，不該趁他人遭詐欺，趁機洗白。

新冠疫情期間，國內疫苗缺乏，慈濟基金會殷切引進疫苗，委託由陳昱瑄擔任負責人的「鈺達公司」協助採購500萬劑BNT疫苗，並支付逾10億台幣的委任報酬金，此案經台中地檢署調查後才爆發。

當時被指控「擋疫苗」的前疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，慈濟基金會是受害者，嚴厲譴責詐騙者利用大眾脆弱時刻行騙，當時政府接獲多起通報，也不斷提醒疫苗詐騙、疫苗掮客流竄，凡是要求先付訂金或無法拿出出貨證明者，極可能為詐騙。

對於慈濟基金會疑遭詐騙，陳時中表示遺憾，同時表示，當初部分人士為選舉利益，對執政團隊及防疫團隊極盡抹黑與虛假汙衊。他呼籲司法機關應將案件調查得更為嚴謹，除對詐騙者予以嚴厲譴責外，過去做出不實指控的人，也應對社會表達歉意。

民進黨發言人李坤城表示，慈濟採購疫苗詐騙案，當年那段採購疫苗期間，不斷抹黑詆毀民進黨政府及防疫團隊的藍白政治人物，必須鄭重道歉。

國民黨立法院黨團反批，民間團體奔走是因為誰的無能？慈濟最後買到了，政府為何買不到？感謝都來不及怎麼有臉幸災樂禍？陳時中、王必勝不思政策失誤還用檢調案件大作文章，掩蓋當年的無能與傲慢，民進黨的冷言冷語與政治算計，改寫不了歷史，更抹滅不了民間團體拯救台灣人民的事實。

精華 FAQ

  • 內文指出，彰化律師公會前理事長陳昱瑄疑假借協助慈濟採購BNT疫苗，透過其負責的鈺達公司收取逾10億元委任報酬金，後遭檢調調查才爆發疑似詐騙情事。

  • 慈濟已委託律所發表聲明，除請求依法將犯罪所得發還外，未來也會提出附帶民事訴訟求償，試圖追回相關損失並追究責任。

  • 陳時中認為過去抹黑防疫團隊者應道歉，民進黨也批評藍白政治人物當年散布不實指控；國民黨則反批，民間團體奔走是因政府買不到疫苗，不該藉他人遭詐欺機會洗白。

慈濟 陳時中 疫苗

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