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新聞評論／一堂50億的課 TaiwanPlus一事無成 無助台在國際處境

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公共電視TaiwanPlus頻道開台3年多，屢遭質疑成效不佳。圖為2022年10...
公共電視TaiwanPlus頻道開台3年多，屢遭質疑成效不佳。圖為2022年10月TaiwanPlus開播記者會、時任總統蔡英文（中）等人出席。( 本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

本文認為TaiwanPlus耗資龐大卻成效有限，統計與定位爭議不斷，還與其他官媒疊床架屋，應檢討退場並重整國際傳播資源。

藍白立委提案，欲刪除台灣國際影音平台「TaiwanPlus」的政府補助。對此，TaiwanPlus稱，若提案通過，將使台灣原本孤立的國際處境更顯艱難。然而，從它的實際表現看，TaiwanPlus是否存在，對台灣國際處境其實毫無助益。關於TaiwanPlus，該討論的不是刪減預算的問題，而是它該退場了。

TaiwanPlus成立於2021年，經費全靠政府補助，人事及營運也受政府控制，明顯違反「黨政軍不得經營媒體」原則。儘管該平台的設立宗旨是在向國際「傳遞台灣聲音與在地觀點」、「展示台灣多元文化與民主價值」，實際運作卻定位混亂，疊床架屋，經營模式則明顯模仿大陸央視體系的「環球電視網（CGTN）」。

文化部稱，TaiwanPlus有超過九成「海外觀眾」，平台會員數超過160萬，總觀看數超過4億。這個數字，卻與第三方驗證平台統計的官網僅11萬會員、觀眾一半以上來自台灣、總觀看數僅1400萬次大相逕庭。文化部從未說明其統計方式，極可能以廣告投放、各平台重複統計等方式灌水。

無論如何，這些數字皆無法證明TaiwanPlus扮演「讓世界聽見台灣聲音」角色。不僅如此，4年前TaiwanPlus被發現竟雇用與大陸CGTN的同家公司做行銷包裝。兩年前美國大選前夕，又發生TaiwanPlus稱川普是「被定罪的刑犯」事件，公視只好趕緊將新聞下架，還懲處相關人員。

TaiwanPlus理應展現台灣多元文化，實際上，卻極度偏向「民進黨敘事」。曾在TaiwanPlus擔任主管、去年離職的英籍人士Ed Moon（艾永青）即曾撰文，稱自己離開的原因，是新聞不能符合政府敘事而帶來麻煩，連其家人都遭到極端主義者的攻擊。可見，TaiwanPlus具有明顯的黨政色彩。

從成立之初由中央社經營，到2022年移交給公視營運，TaiwanPlus究竟是「獨立媒體」或「公廣集團一員」，始終無法釐清。它一年10億元的政府補助，比中央社高，約為公視之半；兩者爭奪經營權，並非搶著「讓世界聽見台灣的聲音」，而是在攫奪這筆龐大的資源。

最尷尬的是，TaiwanPlus的功能卻形同雞肋。中央社在負責TaiwanPlus營運前，已有英文國際新聞平台「Focus Taiwan」；公視則有「PTS WORLD TAIWAN」平台，提供英語介面影音服務。更別說，歷史悠久的中央廣播電台也早就在製播多種語言的節目和新聞，服務海外受眾。與這些官媒相比，TaiwanPlus的優勢及市場區隔，究竟在哪裡？

政府掌控了4個官媒，都意在「對國際發聲」，彼此是合作還是競爭關係都搞不清，不會疊床架屋嗎？在資源分散下，每個平台都「小而不美」，難以與其他國家類似媒體競爭。再加上民進黨政府的強烈掌控欲，平台內容和尺度受到高度控管，這些平台最後注定只能扮演「出口轉內銷」的大內宣角色。

TaiwanPlus功能不彰卻爭議不斷，也因而常被立法院預算中心、立監委和審計部盯上，連文化部長李遠都說它是個「災難」。在花了50億仍一事無成之後，與其讓TaiwanPlus苟延殘喘，還不如整合現有資源，打造獨立運作、多元呈現的平台，才能真正讓國際社會看到台灣。

精華 FAQ

  • 作者指出，TaiwanPlus雖以向國際傳遞台灣聲音為宗旨，但實際成效、受眾與定位都備受質疑，無法證明真正在國際上擴大台灣能見度。

  • 文章批評TaiwanPlus高度依賴政府補助，人事與營運也受政府控制，違反媒體獨立原則；同時其統計數據與第三方驗證差距過大，疑有灌水之嫌。

  • 作者認為與其繼續讓TaiwanPlus苟延殘喘，不如整合中央社、公視、中央廣播電台等既有資源，打造真正獨立且多元的國際傳播平台。

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