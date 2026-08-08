致癌油延燒月餘 傳石崇良、姜至剛請辭

衛福部長石崇良（左）和食藥署長姜至剛。（本報資料照片） 須冠達

中聯致癌油風波爆發延燒月餘，中央與地方政府持續隔空交火，面對外界質疑指責專家會議訂出「問題油含20%預防性下架標準」。衛福部長石崇良昨回應，最初的下架標準是根據專家會議與科學討論後決定，但後續要求全面性預防性下架，是他個人做出的「政治決定」，並當場公開表示「會負起政治責任」。

本報系聯合報報導，外傳石崇良、姜至剛等已口頭請辭，行政院發言人李慧芝回應，目前無相關討論，而石崇良與姜至剛對此皆不予回應。民進黨 立院黨團幹事長莊瑞雄則說，這樣的解讀，說有人想要請辭都還算合理，但重點是如何去防範下一次不再發生。

7月4日食安辦召集食藥署召開專家會議，其中被爆出導致此次風暴的業者中聯油脂卻全程列席，衛福部長石崇良曾於立法院答詢時回應，中聯並未全程列席，但食藥署長姜至剛卻在前天證實，廠商全程列席，前後說法不一，引發質疑。衛福部5日為回應立委要求，公開7月4日專家會議紀錄，不僅證實中聯全程列席，會議紀錄還呈現，與會專家學者並非全都支持20%的下架門檻。

石崇良昨表示，公開的會議紀錄已呈現決策背後的科學推論過程，也請社會思考，不容許有任何一滴問題油，如此零檢出的政策是否合理？若照此邏輯，貨架上油品若驗出0.01ppb的苯駢芘，即使符合限量標準，是否都要下架，如此一來，衛生單位訂定衛生安全標準又有何用。石崇良說，雖專家會議後訂出20%的下架門檻，但為平息大眾的恐慌，他下令改為無論含有任何濃度的中聯油脂採全面下架，這是他個人的政治決定，也會負起政治責任。

石崇良同時喊話台中市政府，應比照完整公開7月3日與中聯舉行的會議紀錄，會議明確做出不准復工的決議，但會議後，台中卻於7月5日要求食藥署陪同赴中聯進行復工查驗。

台中市府副秘書長兼發言人林谷隆回應，石部長貴人多忘事，當天市府約談中聯釐清致癌油成因，食藥署也派員參加，相關資料包含會議紀錄早在官網上公開，不但未涉及中聯復工，市府也率先重罰中聯油300萬元台幣(約9.3萬美元)。

石崇良也質疑為何台中市7月5日為何急著到中聯做復工查驗？台中衛生局長曾梓展強調，絕無此事，7月5日二次查廠是要整個再看一遍，因為不可能只看一次，市府文件從未說是要為了讓中聯復工才去查廠。

北市衛生局昨晚接獲翰霖貿易有限公司自主通報其生產之苦茶油苯駢芘超標，工廠設在新北市，通報後，新北衛生局會同食藥署現場查核。 翰霖公司自主通報苦茶油苯駢芘檢驗超標，新北市衛生局昨晚會同食藥署稽查，要求業者封存下架。（圖／新北衛生局提供）

另據台北中國時報報導，中聯油品案火越燒越烈，衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人連日表現根本就是提油救火，連綠營都快炸鍋，7日傳出石崇良、姜至剛等人已向行政院長遞出辭呈。賴清德總統昨晚出席「全國產職業總工會模範勞工表揚大會暨會員代表大會晚宴」，與台北市長參選人沈伯洋一同進場時，被問到「石崇良部長有請辭嗎？」賴清德僅微笑點頭說，「謝謝、謝謝」。

黨內人士認為，這次衛福部及食藥署最大問題是，面對敵人（在野黨）「非吳下阿蒙」，除了有理說不清，也只會說一堆冷冰冰的數字，「前方吃緊、後方緊吃」，才會讓這個議題燒不完，選舉逼近，雙方陷入激戰，任何意外都不容許發生，若不止血，一旦變成未爆彈，就怕兵敗如山倒，大羅神仙也難救。