賴清德酸作秀 盧秀燕：關注我比關注食安還多

台中市長盧秀燕呼籲總統應該多多關心食安問題。（記者黃仲裕／攝影）

台中市長盧秀燕 昨天出席旭日國小一期校舍動土典禮，會前受訪時針對近期食安爭議表示，賴清德 總統「神隱了一個多月」，卻比關注全台2300萬民眾的食品安全，更關注她個人。她呼籲賴清德總統應儘速帶領國家團隊，解決沙拉油苯駢芘超標及致癌疑慮。

本報系聯合報報導，盧秀燕指出，食用油問題爆發至今已約一個半月，不僅問題尚未釐清，近期又傳出苦茶油相關檢驗問題。她表示，短短兩周內有6家油廠傳出問題，且均位於嘉義縣，顯示國內食用油安全問題仍未獲得有效解決，甚至有擴大的情況。

盧秀燕表示，從沙拉油到苦茶油，接連出現食安疑慮，代表政府在食用油安全管理上仍有需要檢討之處。她呼籲中央正視問題，儘速釐清各項油品的檢驗結果及流向，避免民眾陷入恐慌。

盧秀燕強調，「民以食為天」，食安攸關每一名民眾的日常生活，總統及中央政府應將保障食品安全列為優先工作，儘速處理各項食用油問題，讓民眾安心。

另據中國時報報導，民進黨發言人吳崢表示，總統關心的是停滯8年的台中，一個市長只會做秀不會做事，盧市長只關心年底卸任要成立競選辦公室，「差別在哪裡，台中市民自有公評」。

國民黨主席鄭麗文7日強調，「倒閣」需國會過半，且牽扯到民眾黨的態度，若民眾黨不支持，倒閣就不可能，目前應先聚焦食安，不要太早轉移食安焦點。食安涉及人民生命健康，國民黨仍會透過國會持續監督，不能讓相關爭議不了了之。

鄭麗文認為，毒油事件發生後「民氣可用」，選戰越來越近，表面選情冷但底層民怨卻在累積，產業界、企業界及學術界因擔心得罪民進黨而出現「寒蟬效應」，大環境仍相對有利國民黨。