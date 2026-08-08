我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

賴清德酸作秀 盧秀燕：關注我比關注食安還多

台灣新聞組／台中8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕呼籲總統應該多多關心食安問題。（記者黃仲裕／攝影）
台中市長盧秀燕呼籲總統應該多多關心食安問題。（記者黃仲裕／攝影）

台中市長盧秀燕昨天出席旭日國小一期校舍動土典禮，會前受訪時針對近期食安爭議表示，賴清德總統「神隱了一個多月」，卻比關注全台2300萬民眾的食品安全，更關注她個人。她呼籲賴清德總統應儘速帶領國家團隊，解決沙拉油苯駢芘超標及致癌疑慮。

本報系聯合報報導，盧秀燕指出，食用油問題爆發至今已約一個半月，不僅問題尚未釐清，近期又傳出苦茶油相關檢驗問題。她表示，短短兩周內有6家油廠傳出問題，且均位於嘉義縣，顯示國內食用油安全問題仍未獲得有效解決，甚至有擴大的情況。

盧秀燕表示，從沙拉油到苦茶油，接連出現食安疑慮，代表政府在食用油安全管理上仍有需要檢討之處。她呼籲中央正視問題，儘速釐清各項油品的檢驗結果及流向，避免民眾陷入恐慌。

盧秀燕強調，「民以食為天」，食安攸關每一名民眾的日常生活，總統及中央政府應將保障食品安全列為優先工作，儘速處理各項食用油問題，讓民眾安心。

另據中國時報報導，民進黨發言人吳崢表示，總統關心的是停滯8年的台中，一個市長只會做秀不會做事，盧市長只關心年底卸任要成立競選辦公室，「差別在哪裡，台中市民自有公評」。 

國民黨主席鄭麗文7日強調，「倒閣」需國會過半，且牽扯到民眾黨的態度，若民眾黨不支持，倒閣就不可能，目前應先聚焦食安，不要太早轉移食安焦點。食安涉及人民生命健康，國民黨仍會透過國會持續監督，不能讓相關爭議不了了之。 

鄭麗文認為，毒油事件發生後「民氣可用」，選戰越來越近，表面選情冷但底層民怨卻在累積，產業界、企業界及學術界因擔心得罪民進黨而出現「寒蟬效應」，大環境仍相對有利國民黨。

精華 FAQ

  • 盧秀燕表示，賴清德神隱1個多月，卻比起全台2300萬人的食安，更關注她個人。她認為中央應把重點放在油品安全，盡快處理相關疑慮。

  • 她指出，沙拉油問題爆發約1個半月仍未釐清，近期又傳出苦茶油檢驗問題，短短2周內有6家油廠出狀況且都在嘉義縣，顯示風險可能擴大。

  • 民進黨發言人吳崢反批盧秀燕只會作秀不會做事；鄭麗文則說應先聚焦食安，倒閣還需國會過半與民眾黨態度，國民黨會持續監督相關爭議。

賴清德 盧秀燕

上一則

台國中特教新生情緒失控 折斷掃把刺傷女師眼恐失明

下一則

美啟動「結構性產能過剩」調查 台灣芒刺在背

延伸閱讀

民進黨行動中常會台中舉行 賴批盧食安破口 盧反諷賴不聞不問

民進黨行動中常會台中舉行 賴批盧食安破口 盧反諷賴不聞不問
毒油風暴/府回應抗議：速回崗位 盧秀燕喊話：總統上班處理食安

毒油風暴/府回應抗議：速回崗位 盧秀燕喊話：總統上班處理食安
毒油調查報告：來自巴西黃豆 立委：「油」講像沒講

毒油調查報告：來自巴西黃豆 立委：「油」講像沒講
藍白合作定調 黃國昌：續與國民黨做朋友

藍白合作定調 黃國昌：續與國民黨做朋友

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」