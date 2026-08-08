我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

黑白集╱滿意度低分笑高分 賴清德格局如此

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
全國產職業總工會115年度全國模範勞工慶祝晚宴7日晚間在台北舉行，總統賴清德（前...
全國產職業總工會115年度全國模範勞工慶祝晚宴7日晚間在台北舉行，總統賴清德（前左）由民進黨立委沈伯洋（前中）等人陪同出席，一同步入會場。（中央社） 中央通訊社

賴清德到台中召開民進黨行動中常會，痛批台中是食安破口，市長施政滿意度只排中部倒數第二。賴清德這番發言明顯失格，他忘了身為總統應超乎黨派，也忘了中央「蓋牌」毒油事件至今還擾攘不休。台中市府隨即反擊，盧秀燕的滿意度是六成七，賴清德的滿意度是四成四；「低分笑高分」，到底在笑什麼？

對於賴清德的執政高度與人格氣度，外界的失望已不止三番五次了。要論治國器識和處世情味，蔡英文就遠遠比他圓熟大器。

蔡英文日前親征台東，不僅成功勸退劉櫂豪，還說服他出任陳瑩的競選總幹事，自己則出任主委。不僅如此，小英還出席縣府主辦的「台東博覽會」，由饒慶鈴幫她導覽，然後幾位朝野政治人物同坐一桌，共同品嘗當地特產紅烏龍茶。這場景，比起賴清德在台中的咬牙切齒、殺氣騰騰，真是讓人賞心悅目多了！

最大的不同是，蔡英文不僅擺平了民進黨的內鬥，還展現了朝野和解的柔軟身段。她說，好的政治是「彼此接力」，中央與地方、不同黨派間共同讓台東走向更好。遺憾的是，小英示範的和解善意，賴清德完全沒聽見；第二天，他照樣在台中上演他齜牙咧嘴的開罵戲。

人的性格決定他的高度。不認輸、也不認錯的賴清德，打不開「四成總統」的格局，因為他心中被「自我」塞滿。(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 他在民進黨行動中常會中痛批台中是食安破口，並指市長施政滿意度居中部倒數第二；文章認為此舉失去總統應有的超越黨派高度，因此遭到批評。

  • 台中市府隨即反擊，指出盧秀燕滿意度有6成7，賴清德自己的滿意度只有4成4，反諷他「低分笑高分」，質疑其批評別人的正當性。

  • 文章認為蔡英文在台東能協調黨內外、促成和解，還能與地方政治人物同桌互動，展現圓融與大器；相較之下，賴清德在台中咬牙切齒、持續開罵，被批缺乏格局。

賴清德 盧秀燕 蔡英文

上一則

慈濟遭詐10億 陳時中：抹黑者應道歉 藍：買不到疫苗還想洗白

下一則

新聞評論／一堂50億的課 TaiwanPlus一事無成 無助台在國際處境

延伸閱讀

民進黨行動中常會台中舉行 賴批盧食安破口 盧反諷賴不聞不問

民進黨行動中常會台中舉行 賴批盧食安破口 盧反諷賴不聞不問
觀察站／綠全黨打一人預演盧賴對決 大選硝煙味提前飄出

觀察站／綠全黨打一人預演盧賴對決 大選硝煙味提前飄出
元帥親征…蔡英文任競選總部主委 助陳瑩戰台東縣長

元帥親征…蔡英文任競選總部主委 助陳瑩戰台東縣長
藍白合作定調 黃國昌：續與國民黨做朋友

藍白合作定調 黃國昌：續與國民黨做朋友

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」