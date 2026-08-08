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立院出招 藍白兒少帳戶行文請總統公布

台灣新聞組／綜合8日電
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圖為立法院會7月24日三讀通過國民黨立法院黨團、民眾黨團共同提出的「台灣兒少成長...
圖為立法院會7月24日三讀通過國民黨立法院黨團、民眾黨團共同提出的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，兩黨於院會後舉行記者會說明法案。（本報資料照片）

年底選舉將屆，行政和立法就兒少補助角力，立院昨行文行政院及總統府，咨請總統公布國會三讀通過的藍白版兒少帳戶法案，政院批立院逾越憲政分際，稱政院將採取必要作為以維護憲政秩序。賴清德總統則是在總統府的活動中重提政院版的成長津貼，稱明年就可以領到這筆錢。

在賴總統的成長津貼政策上路前，藍白於國會先三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，由中央編列預算替兒童成立未來帳戶，於孩童出生時撥入6萬元（台幣，下同，約1860美元）啟動金，接著每年撥補與發放津貼6萬元，估計孩童自出生至18歲可領到114萬元。兒少帳戶每年支出約2162億元，與政院規畫的成長津貼1851億元，相差311億元。

立法院人士昨天指出，已送出三讀咨文，發給行政院、總統府，咨請總統公布。立法院法律案通過後，移送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後十天內公布。

政院發言人李慧芝證實收到函文，她說，依憲法規定，提出施政方針及編列中央政府總預算，屬於行政院的憲政職權。

李慧芝表示，行政院5月推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」共18項措施，將「補助式育兒」升級為「公共支持式育兒」；不同於在野黨版本的讓民眾可以自存，讓富者存愈多、領愈多，擴大貧富差距；行政院版的成長津貼搭配弱勢兒少發展帳戶，不但讓每個孩子從0到18歲至少有108萬元，政府更是幫弱勢家庭一比一對存；此外，政府推動延長育兒留停、婚假、產假，陪產檢及陪產假等，擴大對家庭的支持，相關法案已送立院審議。

李慧芝表示，政院所提出的是一整套環環相扣且相互配合的政策規畫，並非缺乏整體思考的單點補貼；對於立法院逾越憲政分際，侵害政院提出施政方針及編製預算等憲法權力的做法，政院將採取必要作為，以維護憲政秩序。至於是不副署或副署後聲請釋憲，行政院沒有進一步說明。

除了中央角力，地方加碼場面不斷。選前多個縣市不分藍綠競相加碼敬老卡點數，各界視為搶攻老人票。不是開放更多用途，就是增加點數或同意累計使用。基隆市長謝國樑近期也宣布長樂六五專案，秋節首發6500元，今年就可領到。

精華 FAQ

  • 立法院是將三讀通過的藍白版兒少帳戶法案送交行政院與總統府，依程序咨請總統公布，讓法案進入正式施行程序，並與政院版育兒政策直接競逐。

  • 藍白版主張出生撥入6萬元啟動金，之後每年再撥補與發放津貼6萬元；政院版則以成長津貼搭配弱勢兒少發展帳戶，強調分層支持與一比一對存。

  • 政院認為編列中央總預算與提出施政方針屬行政權，立院逕自推動法案並要求公布，已侵害憲政分際，因此表示將採取必要作為，以維護憲政秩序。

賴清德

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