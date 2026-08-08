台朝野民生福利支票未排富 學者憂增財政負擔
今年逢九合一大選，朝野紛開民生福利支票，但全無排富。有學者指出，不排富恐浪費資源並加重財政負擔，也違差異原則；有專家建議可採申請制，也有人建議從稅制出發，讓富人多繳稅，改善所得分配。
東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，朝野三黨福利政策競相標加碼飆速，沒有完整政策效益評估，缺乏財政永續思考；他舉例，行政院版「兒少成長津貼」一年需要1851億元，而在野黨版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」每年支出2162億元（台幣，下同，約67億美元），都沒排富，不僅讓補貼的邊際效應大打折扣，更違背公共政策的差異原則。
東吳大學政治系副教授左宜恩說，無論朝野政黨，都會在選舉前競開政策支票，但福利政策不排富的結果也往往對國家財政產生額外負擔。
台北大學公行系教授劉嘉薇說，她支持排富，但是政府無法精準掌握每個人的收入，排富可能造成更不公平的問題。她認為可推「申請制」，讓有需求者來申請。
台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，排富有其必要，但可能會與若干政策目標牴觸，例如，不婚不生不見得是低所得者的問題。此外，排富有標準認定的問題，他說，不如在稅制上設法讓富人多繳，現行租稅制度對於改善所得分配的幫助不大，不如社會福利。
黃耀輝表示，以明年度總預算為例，人口對策預算僅3800億元，國防支出上兆元，是人口對策支出的三倍，這是嚴重錯誤配置，不妨用租稅手段改善所得分配。
文章聚焦朝野在選舉前競推民生福利支票，卻普遍沒有排富設計。學者認為這可能讓資源分散、補貼效益下降，還會增加政府財政壓力。 張元祥指出各黨政策缺乏效益評估與財政永續思考，且違反差異原則；左宜恩則認為不排富常讓國家財政承受額外負擔。兩人都對政策擴張表達疑慮。 劉嘉薇主張改採申請制，讓真正有需求者提出申請；黃耀輝則認為可從稅制著手，讓富人多繳稅，以改善所得分配，並減少對排富標準認定的爭議。
精華 FAQ
文章聚焦朝野在選舉前競推民生福利支票，卻普遍沒有排富設計。學者認為這可能讓資源分散、補貼效益下降，還會增加政府財政壓力。
張元祥指出各黨政策缺乏效益評估與財政永續思考，且違反差異原則；左宜恩則認為不排富常讓國家財政承受額外負擔。兩人都對政策擴張表達疑慮。
劉嘉薇主張改採申請制，讓真正有需求者提出申請；黃耀輝則認為可從稅制著手，讓富人多繳稅，以改善所得分配，並減少對排富標準認定的爭議。
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