我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

台朝野民生福利支票未排富 學者憂增財政負擔

記者屈彥辰／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨立法院黨團總召蔡其昌（左）在議場內與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）交談。...
民進黨立法院黨團總召蔡其昌（左）在議場內與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）交談。（記者余承翰／攝影）

今年逢九合一大選，朝野紛開民生福利支票，但全無排富。有學者指出，不排富恐浪費資源並加重財政負擔，也違差異原則；有專家建議可採申請制，也有人建議從稅制出發，讓富人多繳稅，改善所得分配。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，朝野三黨福利政策競相標加碼飆速，沒有完整政策效益評估，缺乏財政永續思考；他舉例，行政院版「兒少成長津貼」一年需要1851億元，而在野黨版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」每年支出2162億元（台幣，下同，約67億美元），都沒排富，不僅讓補貼的邊際效應大打折扣，更違背公共政策的差異原則。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，無論朝野政黨，都會在選舉前競開政策支票，但福利政策不排富的結果也往往對國家財政產生額外負擔。

台北大學公行系教授劉嘉薇說，她支持排富，但是政府無法精準掌握每個人的收入，排富可能造成更不公平的問題。她認為可推「申請制」，讓有需求者來申請。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，排富有其必要，但可能會與若干政策目標牴觸，例如，不婚不生不見得是低所得者的問題。此外，排富有標準認定的問題，他說，不如在稅制上設法讓富人多繳，現行租稅制度對於改善所得分配的幫助不大，不如社會福利。

黃耀輝表示，以明年度總預算為例，人口對策預算僅3800億元，國防支出上兆元，是人口對策支出的三倍，這是嚴重錯誤配置，不妨用租稅手段改善所得分配。

精華 FAQ

  • 文章聚焦朝野在選舉前競推民生福利支票，卻普遍沒有排富設計。學者認為這可能讓資源分散、補貼效益下降，還會增加政府財政壓力。

  • 張元祥指出各黨政策缺乏效益評估與財政永續思考，且違反差異原則；左宜恩則認為不排富常讓國家財政承受額外負擔。兩人都對政策擴張表達疑慮。

  • 劉嘉薇主張改採申請制，讓真正有需求者提出申請；黃耀輝則認為可從稅制著手，讓富人多繳稅，以改善所得分配，並減少對排富標準認定的爭議。

上一則

雲林毒羊 草料驗出戴奧辛超標 遭撲殺8羊也超標

下一則

台國中特教新生情緒失控 折斷掃把刺傷女師眼恐失明

延伸閱讀

國民黨推台灣0-6歲「健保費全免」年省萬元台幣

國民黨推台灣0-6歲「健保費全免」年省萬元台幣
賴清德：經濟成長成果全民共享 中央預算歲出再創新高

賴清德：經濟成長成果全民共享 中央預算歲出再創新高
台明年總預算3.6兆台幣創新高 社福、國防雙雙破兆

台明年總預算3.6兆台幣創新高 社福、國防雙雙破兆
台未來帳戶三讀 18歲前可領114萬 政院：依既有政策規劃持續推動

台未來帳戶三讀 18歲前可領114萬 政院：依既有政策規劃持續推動

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」