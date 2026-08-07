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慈濟買BNT遭騙 沈伯洋替陳時中抱不平 批蔣萬安當年二分法誤導

記者邱書昱／台北即時報導
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沈伯洋向攤商們揮手招呼。(記者邱書昱／攝影)
沈伯洋向攤商們揮手招呼。(記者邱書昱／攝影)

民進黨北市長參選人沈伯洋7日上午到台北市青年公園向晨運民眾拜票，隨後到國光市場掃街。媒體問及慈濟BNT詐騙案，沈伯洋表示，當時指揮官陳時中是要保護大家，時為台北市長參選人的現任台北市長蔣萬安卻以「慈濟和民進黨，你要相信哪一個？」這樣的二分法去誤導，替陳時中部長感到不值。

沈伯洋7日上午掃街行程，由於該區是藍營票倉，但他仍收到許多熱情地攤商和民眾握手、合照。一名坐在輪椅的婦人要握手時，沈伯洋聽聞後立即蹲下和婦人寒暄握手，由於攤商動線因素，他甚至還來回跑兩趟與攤商及市民打招呼。

媒體問及，2022年Covid疫情期間，疫情指揮中心指揮官陳時中曾說過，BNT只會跟政府合作，不要相信私人掮客，但遭國民黨痛批阻擋疫苗，然而慈濟的採購如今證實被詐騙的看法。

沈伯洋指，這起案件證明慈濟是被害者，疫情期間衛福部長陳時中是想要保護慈濟，但蔣萬安那時卻以「慈濟和民進黨，你要相信哪一個？」這樣的二分法去誤導，也確實得到了選舉紅利，最後選上市長，這整件事情來看除了要追究事件本身，很多時候站出來要保護大家的反而被汙名化、選舉潑髒水，「真的替陳時中部長不值。」

婦人拿出帽子請沈伯洋簽名，並帶頭喊凍蒜。(記者邱書昱／攝影)
婦人拿出帽子請沈伯洋簽名，並帶頭喊凍蒜。(記者邱書昱／攝影)

精華 FAQ

  • 他認為這起案件證明慈濟本身是受害者，而非外界所指的問題方；同時也借此替當時的陳時中說話，強調其出發點是保護民眾與相關單位。

  • 沈伯洋指出，蔣萬安曾以「慈濟和民進黨，你要相信哪一個？」的方式做二分法，引導民眾把疫情防疫與政治立場混在一起，進而影響選民判斷。

  • 他認為陳時中當時身為指揮官與衛福部長，是站在保護大家的立場處理疫苗問題，卻因政治攻防被抹黑，最後在選戰中承受不公平的指責。

BNT 慈濟 沈伯洋

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