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簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

記者林麗玉邱書昱／台北7日電
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台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名...
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

台北市長選戰攻防多，饒河夜市麵線老店東發號日前邀民進黨台北市長參選人沈伯洋簽名，卻遮住市長蔣萬安四年前的簽名字跡，遭洗一星負評，最終店家在不堪紛擾下，用白漆將兩人的簽名都塗掉。蔣萬安昨大器表示「不管是麵線還是油飯，我都很喜歡。」沈伯洋則說，那面牆不應該成為爭執場所，更自掏腰包購買東發號油飯分送給辦公室同仁，以行動支持老店。

蔣萬安昨專注市政，赴災害應變中心聽局處白海豚颱風相關防颱因應，面對東發號簽名風波，蔣萬安表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡，也會持續歡迎所有的民眾都可以到台北市的夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗在地美食。

沈伯洋表示，店家可能是迫於壓力，畢竟遭到網路上的出征、留一星評論，但那面牆都不應該成為這樣爭執的場所；東發號是非常認真，把顧客擺在第一位的老店，還是希望大家能夠支持店家。他5日也自掏腰包購買十多袋東發號油飯分送給辦公室同仁，並在社群平台呼籲網友停止刷負評，強調「政治立場不同可以討論，但不要影響辛苦經營的店家」。

國民黨立委徐巧芯呼籲藍營支持者保持理性，不要出征店家，沒有必要跟那群大罷免動不動出征別人的青鳥一樣，惹得民眾反感，沒必要讓支持變成反效果。沈伯洋認為，動輒貼上青鳥標籤，是非常不合適的舉動，民主社會大家都有表達意見的權利。

民進黨北市黨部主委吳沛憶指出，沈伯洋當天去逛夜市，走了三個半小時，攤商、民眾反應都很熱烈；不管是哪一方候選人，選舉過程都有理性討論跟自由表態的空間，不管支持哪位參選人，也或許是我們的支持者，都不要有出征狀況。

精華 FAQ

  • 因為簽名牆引發網路負評與出征，店家不堪紛擾，最後直接用白漆把蔣萬安與沈伯洋的簽名字跡一起塗掉，讓爭議暫時落幕。

  • 蔣萬安表示自己不管是麵線還是油飯都很喜歡，並強調會持續歡迎民眾到台北市夜市、商圈消費，品嘗在地美食，態度相當淡定。

  • 沈伯洋認為牆面不該成為爭執場所，也自掏腰包買油飯支持老店；徐巧芯則呼籲藍營支持者保持理性，不要因政治立場而反向傷害店家。

蔣萬安 沈伯洋 民進黨

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