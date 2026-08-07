新聞評論／賴政府該改革投票制度 而不是刪減公投案

藍白兩黨共提出六項公投案，中選會希望能減少提案數量；示意圖。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 評論主張改革投開票制度，不應只刪減公投案數量。

評論主張改革投開票制度，不應只刪減公投案數量。 重點二： 建議公投同列一張選票，並搭配通訊投票與光學讀票機。

建議公投同列一張選票，並搭配通訊投票與光學讀票機。 重點三：批評民進黨執政後反改革，對公投與投票改革態度保守。

中選會主委游盈隆最近拜會在野黨，希望藍白兩黨能減少公投 提案數量，卻無功而返。游盈隆提出「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」的公投口號，但藍白兩黨共提出六項公投案，要叫誰收回恐怕都很難。說穿了，游盈隆其實搞錯方向，政府該做的是改革投開票作業方式和效率，而不是一味要求刪減公投案。在野黨建議將所有公投案同列一張選票，是可行方向，中選會須認真考慮。

中選會若以既有框架來思考投開票作業的順暢和便利，當然覺得六個公投案太多。但換個角度思考，公投是表達「直接民意」的有效方式，難道可以為選舉作業的技術問題而任意犧牲？事實上，只要改革投開票設計和動線，乃至增設投開票所，即可有效解決一些問題。民進黨在野時，把公投說成人民神聖不可侵犯的權利；如今執政，卻把公投視為洪水猛獸，處處阻攔設防，豈非民主之賊！

以在野黨建議的公投「一票多案」為例，美國、瑞士等國家早就採行多年。他們之所以不怕繁複，一是靠著高普及率的「通訊投票 」來減少投票壓力，二是藉助自動化光學讀票機計票，很快就能算出結果。不像台灣，選民只能當天大排長龍投票，法律並規定開票時必須一張張人工唱票、驗票，當然會開到半夜。試想，如果選民能在選前三周就收到政府寄來的選票和公投票，就有時間慢慢思考要如何勾選。哪像台灣，只能被迫在圈選簾裡倉促蓋章，一不小心就畫錯欄位。

台灣號稱是民主國家，民進黨自詡是進步政黨，但台灣的若干選舉制度設計都還停留在戒嚴思維，不思改革。舉例而言，「通訊投票」在許多民主國家已實施了數十年，這是為了保障在異地或海外工作者的參政權。反觀台灣，民進黨卻以防範「境外勢力介選」為由，極力杯葛。今年民眾黨提出「移轉投票」公投案，訴求選民可以在國內「異地投票」，不必當天往返奔波。即使如此卑微的主張，民進黨仍以幽靈人口、冒名投票等理由，大表反對。可見，民進黨執政快20年，還在用威權時代的殘存記憶把自己和國家鎖在鳥籠之中，以此怡然自得。

台灣是半導體及資訊大國，賴總統聲稱要把台灣打造成「人工智慧島」，卓榮泰則自稱是「行動創新AI內閣」，但他們的決策卻極少含有AI成分。遇到選舉尤其如此，寧可留在石器時代，寧可人民不投票也不開放通訊投票，寧可採取人工唱讀模式，也絕不讓光學讀票機取而代之。民眾會相信他們有什麼領導AI的卓見嗎？這次在野黨所提的六個公投案，有多個就是對準民進黨的「心口不一」而來。例如「反廢死」及「鞭刑」公投，是針對民進黨太多人權高調、卻掏空司法正義而發；「廢除非核家園」案旨在破解綠能政策的空話；「安樂死」案則反映了民間病老痛苦之現實。這些，都是民進黨一直迴避、也無力解決的問題。

平實而論，誰也不願看到公投綁大選出現亂象。畢竟，九合一選舉已經相當複雜，若再加上多項公投案，投開票的過程難免紊亂。因此，在野黨如果可能，不妨刪減一兩個公投案，將可以改採修法方式解決的案子交給立院處理，也減輕民眾公投的負擔。無論如何，政府不要低估選民的智慧，只要事前極力做好規畫與宣傳，選務人員有足夠的應對能力，一定能順利完成投票。

更重要的是，民進黨要看清自己的問題：它已從一個呼喊改革的政黨，變成一個反改革的政黨，遮擋了台灣民主的前進之路。