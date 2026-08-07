總預算仍無共識 韓國瑜：下周展開第三輪協商

立法院長韓國瑜（左）6日主持黨團協商，研商「115年度中央政府總預算案」。（記者曾吉松／攝影）

115年度3兆（新台幣，下同，約941億美元）中央政府總預算目前還躺在立法院，立法院長韓國瑜 昨天進行第二輪朝野協商，其中矚目的通案刪減592億元、凍結行政院長卓榮泰 9月到12月薪水、刪減公視預算等，朝野都無共識，韓國瑜宣布下周決定是否簽字或進行第三輪協商。

韓國瑜日前喊話今年度總預算要力拚今天三讀，立院昨展開第二輪總預算朝野協商，共討論658案，不過爭議預算如通案刪減、卓榮泰薪水、公視預算、無人機 預算等均無共識。據了解，韓國瑜考量全部送交院會表決，朝野恐怕要表決上百案，因此宣布下周展開第三輪協商。

昨天討論到行政院預算、卓榮泰薪水時，朝野展開交鋒。國民黨立委翁曉玲表示，她是凍結卓榮泰9月至12月薪水，並非刪除，而且還附上解凍條件，只要卓榮泰能夠依法公布法案、編列預算，就能解凍。該案朝野無共識，韓國瑜宣布保留。

藍委王鴻薇、羅智強提案減列公視預算，文化部長李遠昨說，公視預算遠低於BBC和NHK，初審已決議凍結1100萬元且不減列，但朝野意見分歧，韓國瑜最後也宣告相關預算皆保留。

會議進行一半，民進黨團總召蔡其昌說，總預算本來要在去年12月底通過，現在拖到8月了，只剩下四個月，這時大家拚命凍結、刪除合理嗎？這樣癱瘓國家有意義嗎？呼籲在野黨立委要三思。

民眾黨團幹事長邱慧洳說，執政黨應該反思為何總預算拖到現在，行政院完全不尊重憲政體制，做不好就要負責，執政黨不應不斷造謠或情勒。

民進黨發言人林楚茵則說，明年度總預算將於8月底送進立法院，今年度預算卻至今仍未完成審查，已創下史上最荒謬的審查紀錄。

另外，由於朝野曾達成共識，立院將總預算付委後，政院必須在半年內提出軍人加薪相關修正案。行政院秘書長張惇涵表示，行政院會依照朝野協商決議，最晚10月與立法院溝通。