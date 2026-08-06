黑白集／徐佳青的百萬委屈 再見卓內閣傲慢
僑委會委員長徐佳青獨自出訪七國26天，花費115萬（台幣，下同）公帑，考察報告卻是流水帳行程，包括吃甜點、看電影等休閒活動，被批拿公帑環遊世界。徐佳青嘴硬呼冤枉，還拉30多年前的委員長章孝嚴當墊背，說他出訪「非五星級飯店不住」，企圖轉移焦點。
搬30年前的「救兵」，來解救現在的自己，徐佳青恐怕白費心機。第一，30年時空變化，國家情勢截然不同，難以類比。第二，當年章孝嚴是從外交部政次轉任僑委會委員長，並兼任政委；他受命維護海外僑胞向心力的重任，顯非徐佳青之酬庸所能比擬。第三，徐佳青雖藉此損一下蔣萬安，只凸顯其狡猾，無助平息個人爭議。
以民進黨的獨台路線，不斷縮減「中華民國」形象，其實已讓許多海外僑胞感到心冷。2011年建國百年時，有2萬多僑胞返台慶祝雙十國慶，到近年僅剩三、四千人，顯示民進黨根本不把僑胞放在心上。此時此刻，徐佳青還敢拿章孝嚴來說嘴，根本是自曝其短。
說不出重點的出訪，卻花掉百萬公帑，還敢自稱「委屈」，這凸顯出徐佳青對自己職務的扭曲認知。其心態就是：「我就是當了大官，嘸你要安怎（台語，意指不然你要怎樣）」。這種傲慢心態，在卓內閣其實四處可見，硬拗、狡辯、牽拖蔚然成風，就是沒有人要負起責任或認錯道歉。這次食安風暴，已一目了然。
因為她獨自出訪7國26天，花費115萬元公帑，但考察報告內容被形容像流水帳，還寫入吃甜點、看電影等休閒行程，讓外界質疑公帑使用合理性。 徐佳青搬出30多年前的委員長章孝嚴，稱其出訪時非五星級飯店不住，想藉此轉移焦點；但文章認為時空背景不同，且難以相比，反而顯得她在迴避核心問題。 文章將徐佳青事件視為卓內閣傲慢作風的縮影，指其面對爭議常以硬拗、狡辯、牽拖回應，缺乏負責與認錯，並認為這種態度在食安風暴中更為明顯。
精華 FAQ
因為她獨自出訪7國26天，花費115萬元公帑，但考察報告內容被形容像流水帳，還寫入吃甜點、看電影等休閒行程，讓外界質疑公帑使用合理性。
徐佳青搬出30多年前的委員長章孝嚴，稱其出訪時非五星級飯店不住，想藉此轉移焦點；但文章認為時空背景不同，且難以相比，反而顯得她在迴避核心問題。
文章將徐佳青事件視為卓內閣傲慢作風的縮影，指其面對爭議常以硬拗、狡辯、牽拖回應，缺乏負責與認錯，並認為這種態度在食安風暴中更為明顯。
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